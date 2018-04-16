iPhone傳提前備料 玉晶光漲逾9%大立光翻紅

（中央社記者韓婷婷台北16日電）蘋果iPhone供應鏈陸續傳出為6月拉貨提前備貨消息，激勵今天蘋果相關供應鏈走強，其中光學鏡頭廠由玉晶光一馬當先強攻，盤中漲幅逾9%，大立光則由黑翻紅。



玉晶光今天延續上週強勢格局，開高後在一波買盤搶進下推動股價強攻，早盤截至11時止，股價最高來到405元，漲幅超越9%，成為盤面新焦點，帶動大立光由黑翻紅，包括佳凌、先進光、新鉅科、聯一光、光燿科、今國光、華晶科等二線光學股同步走揚。



大立光今天由黑翻紅，早盤漲勢也超過2%水準，逐步擺脫破底趨勢，儘管外資、本土法人在大立光法說會後多調降評等，甚至還有美系外資認為「最壞狀況還未過」的悲觀看法持續衝擊大立光持股信心，但從籌碼面觀察，外資連續買超4天，買超張數達556張。



蘋果傳出今年可能一口氣推出3款新iPhone，並在訂價策略上重新修正，其中規格較高的旗鑑機種，為避免重蹈去年因新功能零組件良率不佳卡關，影響出貨期，今年新機從3、4月就先行開始進行測試，預計如果順利將從6月開始拉貨。不過，是否全線供應鏈都動起來還需進一步觀察。



由於iPhone在2018年相機鏡頭規格升級放緩已是市場共識，這對光學鏡頭二哥玉晶光而言相對有利，有助玉晶光在良率及獲利表現上有正面效益。



玉晶光3月合併營收新台幣5.94億元，月增42.75%，年增為14.55%，玉晶光表示，上半年都算是產業淡季，3月隨著工作天數恢復成長，年成長維持正數，玉晶光累計第一季合併營收17.84億元，年增19.91%。



大立光在日前法說會上對於第2季展望，執行長林恩平表示，4月及5月看交貨狀況，如果順利有可能比3月好一點，今年鏡頭仍以6P為主軸進行規格變化。（編輯：張均懋）1070416