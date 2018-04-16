日廠MLCC傳停產 台廠三巨頭股價趁勢飆漲

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）日系MLCC大廠傳部分停產通知、6月再漲價，台廠可受惠轉單效應，國巨盤中再創新高價，華新科一度攻上漲停，禾伸堂續站17年波段高點。



國巨今天開高走強，盤中最高突破600元大關，來到602元，大漲7.5%，再創歷史新高價。華新科盤中一度攻上漲停145.5元，再創2000年8月下旬以來波段高點。禾伸堂盤中最高來到151.5元，大漲7.4%，續創2001年6月中旬以來波段高點。



中國大陸媒體15日報導，日本積層陶瓷電容（MLCC）大廠村田製作所宣布部分MLCC品項項目終止停產（EOL）通知，主要是全球消費性電子和車用電子需求持續增加，造成MLCC供需出現缺口，村田規劃調節老式的產能，因應市場需求，預計2020年3月底前部分MLCC品項停產。



市場揣測村田製作所轉向深耕車用電子MLCC產品，將會釋出大量的中低階MLCC市場空缺，台廠包括國巨、華新科和禾伸堂可望受惠市場電子組裝代工（EMS）客戶轉單效應。



中國大陸媒體日前推測，被動元件會一路缺貨缺到今年底。



產業人士表示，大尺寸、高容值和低容值、應用在筆記型電腦和智慧型手機的MLCC產品，缺貨狀況尤其明顯，此外應用在快速充電電源供應器所需的MLCC產品，缺貨狀況持續。



展望未來MLCC供貨狀況，產業人士預估，目前台廠整體MLCC安全庫存天數，平均已在30天以下，部分MLCC缺貨狀況可能會延續到今年底。



觀察全球積層陶瓷電容器產業版圖，主要大廠包括日本村田製作所、韓國大廠SEMCO、台灣廠商國巨、華新科、日本廠商太陽誘電（Taiyo Yuden）、KEMET、AVX、TDK等。



市場人士指出，現在MLCC機器設備交期遞延到8個月到12個月，這也使得標準型MLCC產能擴充設備遇到瓶頸。



此外，包括蘋果（Apple）、三星（Samsung）等品牌大廠手機、以及華為（Huawei）、Vivo和Oppo等中國大陸手機廠，對MLCC被動元件拉貨力道擴增；加上快速充電功能需要高品質的電容器技術，對MLCC產品需求量高，此外車用電子MLCC量持續增加，整體擴大MLCC供不應求的狀況。（編輯：李信寬）1070416