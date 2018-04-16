母親節蛋糕估跌價1成 網購搶攻頂級客層

（中央社記者吳家豪台北16日電）母親節即將來臨，網購業者觀察，今年為衝高買氣，母親節蛋糕整體市場價格推估將下跌約10%；但也有不少廠商推出高檔食材入餡的蛋糕，搶攻頂級市場。



富邦媒今天接受中央社記者採訪時表示，在母親節等特殊節慶期間，因消費者更願意掏錢嘗試特殊口味，售價介於新台幣1000元到2000元的頂級蛋糕占銷售比率約6成，500元到600元的經典蛋糕銷售占比約4成；兩種蛋糕在平日的銷售約各占5成。



富邦媒旗下通路momo購物網指出，為吸引喜歡嘗鮮的消費者，母親節蛋糕年年推陳出新，今年的新品較去年增加約2成，除了在口味增加巧思、用料大手筆，在外觀造型上也愈加精緻吹起「頂級精品」風格。例如網購獨家首賣的燕窩蛋糕外觀以天然覆盆莓淋醬打造出鏡面造型，再用金箔與蜜蘋果妝點。



momo購物網表示，雖然市場上不乏針對金字塔頂端推出的頂級蛋糕，但綜觀今年母親節蛋糕為衝高買氣，整體價格下修約10%，在高質感與實惠價格的推升下，預估今年母親節蛋糕銷售將成長4成。



社群團購網愛合購觀察指出，歷年母親節蛋糕熱賣口味為起司、巧克力、芋頭等，但今年受到髒髒包帶動話題，巧克力商品的搜尋量明顯較其他口味高出3成以上。



愛合購根據站內搜尋數據也發現，以商品類別來看，近一週最多人搜尋的母親節商品前三名分別是蛋糕、保養品及生活家電。（編輯：蘇志宗）1070416