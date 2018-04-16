日矽17日最後交易 日月光投控4/30迎新局

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）日月光投資控股將於30日上市，17日為日月光和矽品最後交易日。法人預估，日月光投控上市股價可到百元大關，今年每股盈餘（EPS）可望超過6.4元。



日月光今天盤中走勢穩健，最高來到45.7元，上漲3%，續創2015年4月下旬以來波段高點；矽品盤中來到51元，小漲0.2%。



外資報告預期，日月光投資控股今年總營收將逼近新台幣4100億元大關，稅後淨利可望超過280億元。



法人預估，日月光投資控股上市股價可望來到百元大關，今年日月光投資控股每股稅後純益（EPS）有機會超過6.4元，上看6.9元。



從股權來看，日月光將以每一股普通股換發新設控股公司普通股0.5股，矽品每一股普通股換發現金新台幣51.2元對價。日月光經過經濟部加工出口區管理處核准變更登記後，以一股換0.5股換股比率轉換為日月光投資控股普通股股票43.18億股。



回顧日月光和矽品之間長達32個月的愛恨糾葛，日月光在2015年8月24日起發動首波公開收購矽品普通股，期間雙方初期一連串宣傳筆戰，攻防之間更是高潮迭起。



期間日月光對矽品發動2次公開收購，雙方互有進退，日月光後續連5買矽品，累計持有矽品股權比重達33.29%。



後來，日月光和矽品從對尬到合意牽手。2016年5月26日，日月光董事長張虔生和矽品董事長林文伯，宣布合意推動籌組產業控股公司，由新設控股公司取得日月光和矽品100%股權。



日月光與矽品合組產業控股公司一案，2016年11月16日及2017年5月15日分別獲得台灣公平會及美國聯邦貿易委員會的許可。2017年11月24日，中國大陸商務部以4大附加限制性條件，批准日月光和矽品結合案。



今年2月12日，日月光和矽品經雙方股東臨時會分別決議通過合組日月光投資控股案。



日月光投資控股將於4月30日上市，原日月光和矽品普通股於同日終止上市。日月光及矽品將同時成為日月光投資控股股份100%持股子公司。日月光和矽品普通股最後交易日為4月17日，普通股停止市場買賣日期從4月18日至4月30日。（編輯：張良知）1070416