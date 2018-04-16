新鮮人想赴海外工作 逾5成具碩博士學歷

（中央社記者邱柏勝台北16日電）菁英人才海外工作潮湧現，根據104人力銀行資料庫分析，今年畢業且在104填有履歷的新鮮人中，有3500多位希望赴海外工作，其中逾5成具碩博士學歷，外派地點以中國為首選。



若按學校分析，28%有意到海外工作的新鮮人來自「台政清交成」五大名校，依序是：台大7.7%、成大6.4%、交大4.9%、政大4.4%、清大4.4%；五大名校按科系分析，有34%來自工程、32%來自商管。至於五大名校心向海外的地區，仍以中國為主（以上海占比最高），其次是美加地區、以及東南亞（以新加坡占比最高）。



104人力銀行資深副總陳嵩榮分析，已開始找工作的「早鳥新鮮人」，普遍集中於國立大學，隨著畢業求職旺季來臨，整體新鮮人海外工作意向將更完整而清楚；趨勢上，新世代對職場已漸無國界之分，若菁英人才蜂擁到海外，而外國專業人才引進數量不足，可能加深企業人才短缺壓力，影響世代交替。



不過陳嵩榮表示，海外工作常見誘因不外乎，見多識廣、累積人脈網絡、薪資較佳、轉職面試機會多，及薪資及職級提升的前景高。但新鮮人夢想擁有更高薪資與更大舞台的同時，仍需注意海外當地的聘用方式、薪酬津貼配套、當地物價、房租、所得稅率、以及匯率等。



以中國為例，隨著企業用人多元化，已有愈來愈多企業採用當地僱用（local hire），不但有「五險一金」的自付成本（養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育基金），也不再享有外派的返台機票或住宿交通等津貼。



陳嵩榮說，中國一線城市如上海的房租，甚至已超越台北，其中靜安、長寧、黃浦等區，光是一房月租金市6500元人民幣起跳（約合新台幣3萬元），質樸型一人房約3000至4500元人民幣（約合新台幣1萬4千元），生活費用負擔壓力其實也相當大，新鮮人到海外求職，這些面向都必須考慮進去。(編輯：趙蔚蘭)1070416