油價波動大 經長指示國營會檢討公式

經濟部長沈榮津16日表示，已請國營會檢討油價公式及穩定油價機制，目標在一個月內向經濟部提報。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北16日電）國際油價飆漲影響國內油價，經濟部長沈榮津今天表示，已請國營會檢討油價公式及穩定油價機制，目標在一個月內向經濟部提報，2個月內完成檢討。



民主進步黨立委莊瑞雄與中國國民黨籍立委曾銘宗今天在立法院經濟委員會質詢時，都關切油價上漲問題；受到敘利亞以化武攻擊平民後，美國、英國與法國14日空襲敘利亞影響，國際油價飆漲，國內油價本週也因此調漲新台幣0.6元，來到2014年12月以來最高價。



中油副總經理畢淑蒨說明，中油每週都會檢討油價，持續關注國際油價狀況，敘利亞戰事若沒有擴及到其他產油國，或影響原油輸出，國際油價雖可能觸及80美元，但目前看來屬短期性影響。



曾銘宗關心，油價波動是否可能連帶影響國內電價及物價。經濟部長沈榮津表示，經濟部會隨時掌握燃料價格變化，這部分的確會牽涉到電價及物價，電價部分設有穩定機制，以盡量減低影響。



沈榮津表示，由於目前的油價公式有無法及時反映國際行情的狀況，今早已指示國營事業委員會檢討油價公式，以及是否需要油價穩定機制，並在一個月內向部裡提出報告。



曾銘宗反問，是否可在2個月內完成檢討？沈榮津說，會朝這個方向努力。（編輯：張均懋）1070416