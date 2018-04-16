工研院長劉文雄：短期交出成績 讓人民有感

（中央社記者韋樞台北16日電）工研院今天舉行新任院長布達典禮，產業界大老施振榮和鄭崇華等對新任院長劉文雄多所期待。劉文雄表示，工研院配合政府中長期的政策規畫，但短期應交付該有的成績，讓人民有感。



工研院今早在台北科技大樓舉行新任院長布達及新舊任院長交接典禮，由經濟部次長王美花代表布達及監交。



工研院董事長李世光表示，台灣產業界正值轉型，非常需要大系統、大數據及能源整合的經驗，行政院長賴清德邀請劉文雄自美返台，就是看中他在大系統、大數據、電力系統和廣域監視、保護和控制系統的經驗。



經濟部次長王美花致詞時先開了李世光玩笑，當初李世光交接時台下沒有今天這麼多來賓，顯然工研院的院長比董事長重要。她話鋒一轉指出，目前台灣處於重要產業轉型期，沒有大型法人機構是不行的，眾多中小企業要有質優的升級轉型，沒有工研院更無法成行。



王美花期許劉文雄，恐怕不能只做智慧電網，不論政府的五加二產業或前瞻計畫，都要有工研院的力量，她高度期待並會給工研院壓力，帶領台灣產業轉型。



劉文雄強調，工研院在全球是知名研究機構，今後工研院要走的方向有3大重點。第一是聚焦市場。工研院的研究要以市場為導向，工研院的研發要經過政治、經濟、社會和科技的考量與測試，未來只有藍海策略才是成功的必要因素，台灣要做科技領導地位就要由工研院來領頭。



第二是工研院要做產學研的樞紐。學術的研究應該要轉化成商品，更要重視人才的培養；另一方面工研院要做台灣和國際產業界的橋梁，不是只在後面追趕人家的先進科技，以迎頭趕上沾沾自喜，而是應在自己既有的基礎上創新突破才符合藍海策略。



第三是推動產業轉型。工研院是技術整合平台，各個研究所和中心要增加橫向合作，集中跨領域的人才，例如大數據和智慧研發的領域應和別的單位合作；未來不但要了解政府的長期目標，更要讓人民有感，在短期要交付該有的成績。



劉文雄最後引用「誰說大象不會跳舞？」一書作者Louis V. Gerstner(路易士．葛斯納)翻轉美國IBM公司的經歷，強調日本能、韓國能，台灣為何不能？做為今後他對工研院的期許。（編輯：李信寬）1070416