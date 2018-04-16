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9飯店啟動徵才 估釋250個職缺

發稿時間：2018/04/16 14:21

最新更新：2018/04/16 14:21

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（中央社記者江明晏台北16日電）飯店產業人力需求大，也面臨第一線服務人員流動率偏高的問題，萬豪國際集團今天舉辦台灣區聯合招募日，集結旗下9間飯店品牌，估計釋出200至250個職缺。

萬豪國際集團今天在台北W飯店舉辦台灣區聯合招募日，集結旗下9間飯店品牌包括台北W飯店、福朋喜來登酒店、台北中山雅樂軒酒店、新竹豐邑喜來登大飯店、台北威斯汀六福皇宮、宜蘭力麗威斯汀度假酒店、台北六福萬怡酒店、台北萬豪酒店及台中萬楓酒店，總計釋出200至250個職缺。

台北W飯店總經理唐皓維表示，今年是W品牌加入萬豪國際集團後，首度集結國內各飯店品牌舉辦的聯合招募活動，台北W飯店將釋出50個正職職缺。

六福旗下台北威斯汀六福皇宮、台北六福萬怡預計徵才40至50人，其中六福皇宮20至25人、六福萬怡15至20人。

六福說明，雖然六福皇宮年底將吹熄燈號，但房務、餐飲外場等第一線人力周轉率高，仍有人力缺口，必須對外攬才。

福朋喜來登則規劃招募行銷業務副理、櫃台接待、麵包師、餐飲服務人員等共10人；去年9月營運的宜蘭力麗威斯汀規劃徵才10至12人。

台北W飯店人力資源總監張淑娟今天接受中央社記者訪問時坦言，目前飯店產業急需年輕人力投入，也期盼找到適合這個產業特質的新血加入，徵才上面臨挑戰的是「找不到合適人才，流動率也偏高」，以第一線房務和餐飲人力需求最高，因此陸續啟動與校園合作的大型徵才計畫，向畢業生招手。

萬豪國際集團也推出針對應屆畢業生的Global Voyage領導力發展計畫，培植在地人才儲備幹部，舉例來說，台北W飯店將釋出兩名儲備幹部職缺吸引新鮮人，進行跨部門及跨國的領導力訓練，職務起薪新台幣3萬5000元，半年後調薪至4萬元。

萬豪國際集團也表示，預計未來5年在大中華區新增5萬多個就業機會，截止2017年底，萬豪國際集團在大中華區擁有7萬4000多名員工；而2017年萬豪國際集團在亞太區的女性總經理人數提高近20%，目前，在大中華區有52名女性總經理。（編輯：蘇志宗）1070416

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