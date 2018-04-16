晶華合攻台南 捷絲旅進駐十鼓園區

（中央社記者江明晏台北16日電）晶華旗下捷絲旅進駐台南十鼓仁糖文創園區，今天舉行動土典禮，預計在2021年開幕，晶華董事長潘思亮表示，捷絲旅台南十鼓館將與在市區內的台南晶英酒店分進合擊。



晶華旗下Just Sleep捷絲旅目前在台北、花蓮、宜蘭及高雄等地共有7個據點，今天宣布進駐台南，選定十鼓仁糖文創園區，與十鼓文旅公司攜手開設捷絲旅台南十鼓館。



動土典禮今天舉行，十鼓文旅公司董事長謝十與晶華酒店集團董事長潘思亮等多方代表出席參與。



晶華表示，按照工程進度，捷絲旅台南十鼓館預計可在2021年開幕迎賓，成為捷絲旅繼宜蘭礁溪館後，另一個主打休閒旅遊市場的城市度假據點。



捷絲旅台南十鼓館位於台南十鼓仁糖文創園區內，飯店投資總金額約為新台幣8億元，基地面積1290坪、樓地板面積為4300坪，規劃地上8層、地下2層的建築，初步設計有129間客房，鎖定家庭市場及自由行旅客。



晶華國際酒店集團董事長潘思亮今天表示，台南是台灣的觀光旅遊重鎮，不只有充滿故事的古蹟建築，人文風情與在地美食更成功吸引大批的觀光遊客，近幾年發展出多個文化以及自然園區，再度提高台南的觀光動能，未來，捷絲旅台南十鼓館會和在市區內的台南晶英酒店分進合擊，吸納更廣泛的客群。（編輯：林興盟）1070416