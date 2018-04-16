中油投資印度石化園區 戴謙坦言出現問題

（中央社記者廖禹揚台北16日電）為帶領石化業前進新南向，中油公司先前同步進行五輕輸出印尼及評估投資印度石化園區案，五輕輸出案日前已宣告破局，至於印度投資案，中油董事長戴謙透露，目前有些問題陸續浮現。



戴謙今天在立法院經濟委員會回應民主進步黨籍立委邱志偉質詢時強調，印度投資案目前沒有改變，但坦言的確遇上一些問題，包括原本答應入股26%的印度阿達尼集團（Adani）近日通知不入股，目前仍就其他替代方案進行討論，可能會以提供設施方式合作。



此外，在選址部分，由於原定進駐的經濟特區無法進駐，目前劃定廠址距離港口有35公里以上，因此也必須面臨特區外的關稅問題。



戴謙表示，根據與印方簽署的合作備忘綠（MOU），雙方會在9月前完成投資評估。



邱志偉也關切五輕後續處理問題；中油五輕廠預計今年底進行拆遷，先前與印尼商討整廠輸出，經綜合考量後，考慮到投資金額及期程與新建輕裂廠差異不大等問題，最終宣告終止五輕輸出印尼計畫，中油並與其他有興趣購買單元設備或整廠輸出的廠商恢復協商。



戴謙表示，目前已重新與4國4公司洽談中，希望在年底前完成相關作業；中油副總經理畢淑蒨會後受訪說明，中油內部目前正進行評估，今年上半年會提出五輕處置方式定案的最終期限。（編輯：楊凱翔）1070416