力麗仍看好觀光市況 3年再拓2飯店

（中央社記者江明晏台北16日電）「今年觀光市場是悶了一些」，但宜蘭力麗威斯汀度假酒店總經理唐明秋表示，長遠仍看好市況，集團3年內規劃在烏石港與日月潭新建2飯店，瞄準來自中國自由行旅客成長潛力。



連鎖飯店品牌「力麗觀光」在全台有12個營運據點，宜蘭力麗威斯汀度假酒店總經理唐明秋今天接受中央社記者訪問時表示，「今年度觀光市場是悶了一些」，但長遠仍看好市況，集團3年內打算新建2大飯店據點，地點分別坐落於烏石港與日月潭，房間數規劃均達200間以上，顯示對國內觀光市場深具信心。



唐明秋進一步說，尤其看好來自中國自由行旅客的成長潛力，加上萬豪國際集團整合壯大後，並與阿里巴巴結盟，將啟動中國自由行動能，可望挹注包含威斯汀在內的萬豪集團酒店品牌。



宜蘭力麗威斯汀度假酒店行銷業務部總監陳尤貞今天表示，宜蘭力麗威斯汀去年9月才開幕，住房率平均在6成左右，房價落在新台幣6500元，農曆年2月更衝上7000元以上，顯示台灣仍有承接飯店高價市場的實力，客群以家庭、2人度假為主，本地客占7成，國外觀光客約3成。



此外，近期國內觀光市場不平靜，六福皇宮吹熄燈號，加上號稱北台灣規模最大自助餐廳品花苑宣布將歇業，轉戰高價婚宴市場，動搖市場對台灣觀光餐飲產業的信心。



針對品花苑轉型婚宴市場，台北威斯汀六福皇宮餐飲事業副總經理葉怡君評論，品花苑是全台最大吃到飽餐廳，因此每天開門一定壓力很大，基層人員人力也是頭痛問題，婚宴訂席能見度高，人力好安排，認為「是聰明的策略」。（編輯：林興盟）1070416