風電光電發電量雙創高 今年光電估大增

（中央社記者廖禹揚台北16日電）經濟部發布民國106年再生能源統計，風力及太陽光電發電量各為17.1億度及16.9億度，皆創下歷史新高，經濟部指出，去年新同意備案核准裝置容量1203MW，可再挹注今年光電發電量。



政府積極推動開發再生能源，根據經濟部統計處今天發布資料，太陽光電發電量近10年平均年增94.4%，至去年為止，占再生能源發電比重已提升至13.6%；風力發電近10年平均年增率則為14.5%，去年占比為13.7%。



台灣再生能源目前大多依賴水力，但受降雨量影響大，像去年就因降雨量不如預期，全年慣常水力發電量54.3億度，年減17.2%，抵銷風電與光電增幅，整體再生能源發電量124.7億度，年減2.2%。



統計處指出，國內業者積極與國外技術業者合作，籌設離岸風電發電機組，加上光電模組業者持續推展太陽能發電，不僅有助提升國內再生能源供給，也能帶動相關產業技術升級及產值成長。



統計處表示，去年新同意備案太陽光電裝置容量1203MW（百萬瓦），較前年大增近1.5倍，以彰化縣核准232MW最多，其次為台南市（210MW）、高雄市（137MW）、雲林縣（131MW）及屏東縣（106MW）。



光電業者經同意備案後，到與台電併聯開始發電約需半年至1年時間，統計處表示，從105年備案核准裝置容量482MW，挹注106年太陽光電發電量年增49.4%來看，在去年備案核准裝置容量大增1.5倍狀況下，今年太陽光電發電量可望持續顯著成長。（編輯：鄭雪文）1070416