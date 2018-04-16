電信界新兵動起來 拚基地台建設

（中央社記者江明晏台北16日電）電信界新兵強化網路品質，拚基地台建設，亞太電信預計今年第2季完成2萬5000座大小基站建設；截至今年首季，台灣之星4G基站台數量總計逾1.1萬座，年增8成。



台灣市場規模小，卻有中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星等5家電信業者，競爭激烈程度可想而知，2014年威寶電信被併購更名台灣之星，鴻海團隊間接入主亞太電信後，電信市場「三大兩小」態勢成型。



電信界新兵亞太電信與台灣之星為提升網路品質，也不惜重本投資，積極加碼基地台建設，大搶4G用戶，並為接軌5G鋪路。



亞太電信持續強化網路服務品質，包括網路涵蓋及容量擴增，去年第4季承諾將建置大小基站共2萬5000站，目前即將完成8成建置。



國家通訊傳播委員會(NCC)在1月公告亞太電信已建置4G基站7725站，亞太電信說明，近期將針對2600MHz TDD基地台及700MHz頻段，進行設備更新及擴容，2600MHz基站建置預計數量倍增，由於目前支援700/2600 CA的終端已逐步普及，透過終端的支持，網速理論值可高達300Mbps。



同時，亞太電於各區台鐵車站、各觀光景點及餐廳，完成超過千台小型基地台架設。去年10月推出的魔速方塊，目前已安裝近4000台，客戶滿意度達9成。



亞太電預計，今年第2季將完成2萬5000座大小基站建設，未來，除持續導入各種提升網路服務創新技術，以達到與國際5G趨勢接軌的目標外，也將持續進行既有網路擴充，提升整體網路效能。



另一方面， 截至今年3月底，台灣之星4G基站台數量總計已達1萬1093座，年成長率高達82%，台灣之星同時也積極於全台偏鄉、山區及沿海地帶增設U900基地台，利用900MHz低頻段傳播距離較遠的特性，強化偏遠山區(包含台三線以東、台九線以西之中央山脈區)及離島地區(包含金門、澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼等)的語音涵蓋。



台灣之星截至3月底總用戶數已達205萬戶，年增率21%，連續43個月攜碼淨流入，穩坐連續15個月攜碼冠軍寶座。（編輯：林孟汝）1070416