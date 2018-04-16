/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 吳茂昆管中閔林子偉潘文忠

行政院：中研院院士吳茂昆接任教育部長

>rss

電信界新兵動起來 拚基地台建設

發稿時間：2018/04/16 17:17

最新更新：2018/04/16 17:17

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北16日電）電信界新兵強化網路品質，拚基地台建設，亞太電信預計今年第2季完成2萬5000座大小基站建設；截至今年首季，台灣之星4G基站台數量總計逾1.1萬座，年增8成。

台灣市場規模小，卻有中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星等5家電信業者，競爭激烈程度可想而知，2014年威寶電信被併購更名台灣之星，鴻海團隊間接入主亞太電信後，電信市場「三大兩小」態勢成型。

電信界新兵亞太電信與台灣之星為提升網路品質，也不惜重本投資，積極加碼基地台建設，大搶4G用戶，並為接軌5G鋪路。

亞太電信持續強化網路服務品質，包括網路涵蓋及容量擴增，去年第4季承諾將建置大小基站共2萬5000站，目前即將完成8成建置。

國家通訊傳播委員會(NCC)在1月公告亞太電信已建置4G基站7725站，亞太電信說明，近期將針對2600MHz TDD基地台及700MHz頻段，進行設備更新及擴容，2600MHz基站建置預計數量倍增，由於目前支援700/2600 CA的終端已逐步普及，透過終端的支持，網速理論值可高達300Mbps。

同時，亞太電於各區台鐵車站、各觀光景點及餐廳，完成超過千台小型基地台架設。去年10月推出的魔速方塊，目前已安裝近4000台，客戶滿意度達9成。

亞太電預計，今年第2季將完成2萬5000座大小基站建設，未來，除持續導入各種提升網路服務創新技術，以達到與國際5G趨勢接軌的目標外，也將持續進行既有網路擴充，提升整體網路效能。

另一方面， 截至今年3月底，台灣之星4G基站台數量總計已達1萬1093座，年成長率高達82%，台灣之星同時也積極於全台偏鄉、山區及沿海地帶增設U900基地台，利用900MHz低頻段傳播距離較遠的特性，強化偏遠山區(包含台三線以東、台九線以西之中央山脈區)及離島地區(包含金門、澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼等)的語音涵蓋。

台灣之星截至3月底總用戶數已達205萬戶，年增率21%，連續43個月攜碼淨流入，穩坐連續15個月攜碼冠軍寶座。（編輯：林孟汝）1070416

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP