電商化敵為友 生活市集結盟GOMAJI

（中央社記者吳家豪台北16日電）電商業者創業家兄弟旗下生活市集宣布與GOMAJI夠麻吉簽約結盟，生活市集負責商品、系統後端營運，GOMAJI負責品牌經營與行銷等前端經營，聯手打造升級版GOMAJI宅配購物頻道。



經雙方議定，升級版GOMAJI宅配購物頻道將於今年6月正式登場，GOMAJI會員原有的相關權益將不受影響。生活市集除了將全站近6000項商品進駐外，也將陸續導入生活市集原有促銷優惠、多元金物流、外部異業結盟等資源。



創業家兄弟總經理郭家齊表示，近年來電商市場的潛力及競爭皆日益壯大，也深深相信透過結盟力量大，能更確保市場競爭力的提升。過去生活市集與GOMAJI宅配購物頻道都聚焦於少數熱銷商品，用大量銷售所帶來的議價能力，創造低價優勢。



郭家齊說，經由業界雙強聯手商品採購策略及系統端的資源共享，預期將創造更強的議價能力，且能掌握更多消費數據需求，期許達到雙方互利共好的共享資源規模化，同時提升經營效益，全力打造生活電商生態系。



GOMAJI行銷長吳維豪強調，GOMAJI接下來將透過結盟提升旅遊頻道服務，除原本的旅遊住宿券、休息券、溫泉券及門票外，也將與約4500家飯店及民宿合作線上訂房平台，直接挑戰如Agoda、Booking.com等國際訂房平台，訴求提供在地完整客服、有開立憑據的安心訂房服務。（編輯：鄭雪文）1070416