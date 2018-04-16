鮭魚返鄉 工研院長劉文雄：要做就要做到最好

80年代台大電機畢業生多到美國唸半導體，新任工研院長劉文雄卻獨鍾電機一路到博士，在美國工作30多年，如今鮭魚返鄉，他要帶領工研院闖出不一樣的天空。（工研院提供）中央社記者韋樞傳真 107年4月16日

（中央社記者韋樞台北16日電）80年代台大電機畢業生多到美國唸半導體，新任工研院長劉文雄卻獨鍾電機，一路到博士，在美國工作30多年，如今鮭魚返鄉，他的學長父親期勉一句話，「要做就要做到最好」。



劉文雄是繼台積電董事長張忠謀之後，第二位直接從美國請回來擔任工業技術研究院長一職的產業界人士，去國30多年，卻未與台灣斷了聯繫，三不五時回台灣參加能源相關會議和論壇，也和科技法人機構保持合作。



但這次劉文雄回來的心境不一樣，他放下在美國的工作，連妻子也跟著一起辭去美國的工作回來台灣。他說，之前他曾有機會回台教書，但當時是小孩就學前；第二次就是現在，小孩也大學畢業，他也有鮭魚返鄉的想法，「這就是緣份。」



他把受邀回台擔任工研院長一職的事情告訴父親，父親沈默了一會兒說，「這個工作不好做，但是要做就要做到最好。」



劉文雄的父親也是台大電機系畢業，曾任台電公司的處長退休，他小時候印象最深的是，父親會握著他的手摸電線，了解如何安全的處理電線和電力，雖然他的父親不太贊成他唸電機，但最後劉文雄還是考上了台大電機系，做了爸爸的學弟，還一路念到博士。



對於工研院的定位，劉文雄認為，工研院財團法人定位「亦公亦私」，有著相對的優點。他說，一方面工研院有國家支持，一方面可和產業合作，工研院不能單做研究，一定要做產學間的橋樑。



他形容，政府給工研院的經費是基礎，是讓工研院有飯吃，但是與產業界結合是要讓生活過得更好，所以沒有國家和產業支持是不行的，反而亦公亦私還很好。



對於工研院今後的走向，他認為，工研院院士所提倡發展的「智慧城市」，其實應效法德、日，從智慧社區重點開始做起，因此今後在工研院會強調跨領域合作，並成立平台支援各領域，例如AI人工智慧不會普設在各個中心和研究所，而是用一個共通平台來支持各領域。



工研院今年已經45歲，早已形成固定文化與作業模式，但劉文雄不希望每天都在說科技願景，畢竟「每天都要有米下鍋」，所以日後會與同仁協商看看怎麼配合政府中長期政策規畫，但短期要端出一定的成績，要讓人民有感。



第一天上任的劉文雄仍帶著美式風格回答媒體的提問，但碰到敏感個人問題、或是涉及其他機構時，卻多以「個資」或「我今天第一天上班」輕輕帶過，看似輕鬆的他，其實緊守著該有的分際。



劉文雄畢業於美國加州柏克萊大學電機及資訊工程碩士和博士，亦為國際電機和電子工程師學會院士；曾任美國QUANTA TECHNOLOGY公司、貝泰工程公司、太平洋瓦斯及電力公司、CONTROL DATA CORPORATION、美國西門子等企業要職。



他的專長是具跨領域的專業技術和經營管理經驗與能力，包括智慧電網、智慧社區、資訊整合等。（編輯：林孟汝）1070416