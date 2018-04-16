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投資人憂貿易戰 投信：中國大陸還有王牌

發稿時間：2018/04/16 19:07

最新更新：2018/04/16 19:07

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（中央社記者田裕斌台北16日電）投資人擔心美中貿易戰是否開打影響第2季金融市場表現，野村投信認為，中國大陸還有對外開放服務業這張王牌可打，貿易戰的負面因素終將被市場消化。

野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)表示，市場對於美國聯邦準備理事會(FED)將更趨鷹派的擔憂已經放下，貿易戰取而代之成為左右市場的關鍵因素，但從近期中國大陸表達善意，投資人疑慮應可獲得紓緩。

周文森指出，無論美國或中國大陸皆不希望貿易戰開打，中國大陸還有向外開放服務產業的王牌可打，美國想要快速減少對中國大陸的貿易逆差也非易事，預期協商過程中雖然風波不斷，但因基本面依然良好，可望消化貿易戰的負面影響。

周文森認為，在市場對貿易戰仍存疑慮情況下，預期第2季以波動為主軸，但近期揭開序幕的財報季應有不錯的表現，可望成為支撐股市的動力，股市方面除了持續看好新興市場，已有一段跌幅的成熟股市也開始浮現投資價值，債市雖持續受升息議題干擾，但基本面依然提供良好支撐。

野村投信海外股票投資部全球股票暨主題投資組主管呂丹嵐表示，雖然第2季股市較為震盪，但牛市格局未破壞，此波修正後整體市場變便宜，以企業財報來說，市場預估今年全球企業獲利年成長16.4%，大致已反映了經濟成長所支撐的企業獲利成長。

呂丹嵐指出，第2季包括金融、能源及原物料都可留意；金融股具有評價低優勢，且景氣循環向上與多頭股市的投資將有助貸放成長，升息環境亦有利利差擴張，能源與原物料類股則受惠於需求面推升報價，獲利上修動能強，且石油輸出國家組織(OPEC)減產亦支撐油價；至於第1季出現修正的科技產業，獲利成長與潛力仍最看好，但短期評價面已反映市場預期，抱持中性偏多看法。（編輯：郭萍英）1070416

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