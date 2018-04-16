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鼓勵海外資金回流 財政部研議簡化課稅

發稿時間：2018/04/16 19:12

最新更新：2018/04/16 19:12

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（中央社記者邱柏勝台北16日電）為鼓勵資金回流、擴大國內投資，民進黨立委今天召開記者會，表示將提案修法推動稅制改革。對此財政部表示尊重立法權，並指出正研議個人海外所得回台簡化課稅的可行性。

民進黨立委余宛如與劉世芳今天召開「台灣錢回台灣、財政部不要擋」記者會，指出蔡英文總統去年指示以租稅特赦鼓勵國人海外資金回流，採取一次性課稅措施。為此，他們提出「促進境外資金回國投資特別條例」，若資金投入前瞻建設或扶植產業發展，可進一步享租稅優惠，以避免回台資金流向股市或房地產。他們希望，財政部能儘速推動稅制改革。

對此，財政部賦稅署副署長宋秀玲表示，財政部尊重立法委員立法權，「絕對沒有去擋」。目前很多資金滯留海外，主要是怕過去所得一下子全部被課稅，且雖然可以自行舉證非所得，但擔心國稅局不予採信，或者因為已經過了幾十年，很難證明是國內出去的錢、還是國外賺到的錢。

另有部分台商反映，在最低稅負制上路前，民國98年以前個人的海外所得不課稅，99年以後才要課稅，另外還有核課期間的問題。因此此次民進黨立委提案修法，是希望不區分資金性質及來源，只要匯回台灣就予以一次性課稅，並根據個人或是公司給予不同的稅率，這種做法是參考日前印尼租稅特赦及美國稅改。

對此宋秀玲表示，立委提案修法的初衷，是希望鼓勵資金回流強化國內投資，且認為有助於挹注國內稅收。但從兼顧經濟發展與租稅公平角度而言，有些海外資金並非所得，若屬於本金原本就不該課稅，還有98年以前的海外所得不能課稅，超過核課期間的，也不能課稅。此外，美國稅改並非租稅特赦，且租稅特赦不是常態，不符合財政部依法課稅的立場。

宋秀玲坦言，台商資金回流，確實會碰到難以舉證的問題，為此財政部正研議簡化稅政方案，解決所得認定問題，當無法認定或很難認定，再用簡易課稅方法，「目前已經在研議這樣做的可行性」，希望能達到鼓勵資金回流的效果。（編輯：鄭雪文）1070416

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