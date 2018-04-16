大宇資終止昆侖萬維入股案 另找新對象

（中央社記者韓婷婷台北16日電）大宇資訊宣布，旗下子公司軟星科技(北京)去年與昆侖萬維集團的增資入股案，因對方未能於期限內完成交割，為避免合作協議懸而未決，董事會決議解除雙方增資協議。



大宇資總經理蔡明宏表示，為避免合作協議懸而未決，且影響其他潛在投資者洽談的可能性，因此召開董事會決議解除與昆侖萬維集團增資協議，由於軟星主要業務為研發，現階段營運不受影響，增資計劃沒有停，仍會持續洽談相關合作對象，主要考量仍以得到最好的市場為主。



蔡明宏表示，由於與昆侖萬維集團增資合作協議已終止，大宇資訊將重新另尋其他新投資者，期望新戰略合作夥伴的幫助，豐厚北京軟星研發力，與增強自製產品營運力，建立起「原廠開發、原廠營運」的自有研發營運一體化模式。



大宇資於2017年11月宣布旗下大陸子公司軟星科技(北京)以現增近新台幣10億元，引進A股上市昆侖萬維集團入股，雙方進行戰略性增資結盟。增資完成後，昆侖萬維集團將取得北京軟星51%股權，大宇資訊對北京軟星持股將由100%降為49%。



依國際財務報導準則(IFRS)計算，預估將為大宇資訊帶來約新台幣6.7億元投資利益，原本預計今年2月可完成程序，但最後未成案。（編輯：鄭雪文）1070416