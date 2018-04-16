/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 吳茂昆管中閔林子偉潘文忠
>rss

大宇資終止昆侖萬維入股案 另找新對象

發稿時間：2018/04/16 20:17

最新更新：2018/04/16 20:17

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韓婷婷台北16日電）大宇資訊宣布，旗下子公司軟星科技(北京)去年與昆侖萬維集團的增資入股案，因對方未能於期限內完成交割，為避免合作協議懸而未決，董事會決議解除雙方增資協議。

大宇資總經理蔡明宏表示，為避免合作協議懸而未決，且影響其他潛在投資者洽談的可能性，因此召開董事會決議解除與昆侖萬維集團增資協議，由於軟星主要業務為研發，現階段營運不受影響，增資計劃沒有停，仍會持續洽談相關合作對象，主要考量仍以得到最好的市場為主。

蔡明宏表示，由於與昆侖萬維集團增資合作協議已終止，大宇資訊將重新另尋其他新投資者，期望新戰略合作夥伴的幫助，豐厚北京軟星研發力，與增強自製產品營運力，建立起「原廠開發、原廠營運」的自有研發營運一體化模式。

大宇資於2017年11月宣布旗下大陸子公司軟星科技(北京)以現增近新台幣10億元，引進A股上市昆侖萬維集團入股，雙方進行戰略性增資結盟。增資完成後，昆侖萬維集團將取得北京軟星51%股權，大宇資訊對北京軟星持股將由100%降為49%。

依國際財務報導準則(IFRS)計算，預估將為大宇資訊帶來約新台幣6.7億元投資利益，原本預計今年2月可完成程序，但最後未成案。（編輯：鄭雪文）1070416

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP