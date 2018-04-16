券商登陸 顧立雄：應清楚自身利基

（中央社記者邱柏勝台北16日電）金融業西進中國，金管會主委顧立雄今表示，對券商的Concern（關切）程度不會像銀行、保險業那麼高，但券商業者仍應清楚自己的利基在哪；至於差異化管理，是依目前現有規範進行管控。



顧立雄今天出席「東方領袖論壇」，會前針對中國金融開放與台灣金融業西進議題，接受媒體訪問。他指出，中國大陸這次金融開放內容很多，包含銀行、保險、證券、期貨，甚至理財等項目都有開放，但金管會會去了解這些項目的開放程度。



至於中國大陸可望進一步開放外資投資中國大陸子行與分行業務，顧立雄表示，他樂見中國開放外資在當地銀行的持股比率，因為這樣較能控制當地銀行經營。不過目前外資在中國子行多是透過併購，因此初期授信品質較差，雖可用備抵呆帳來抵逾放比，但授信品質還是被關切。若外資可以提高持股比率，且分行業務能再開放，對金融業來說是利多。



不過顧立雄也說，業務開放後，金融業需再進行資本投入，且業務量變大，資本投入增加，勢必增加金融業在中國的曝險，這部分也會關切。



至於日前顧立雄接受中央社專訪時提及，將對尚未西進但有意西進的金融業做「差異化管理」，他今天也進一步說明。他表示，所謂差異化管理，指的是依公司法規遵循、缺失改善情形，及一些現行既有的規範去管理，不會禁止尚未西進的金融業者進軍中國大陸。



此外，有媒體報導，龍巖總裁李世聰涉嫌透過海外關係企業買進彰銀股份，目前手中彰銀持股已超過10%但未申報，被金管會「抓到」。對此顧立雄表示「沒有評論」，強調金管會現在仍在調查中，會在適當時機公布結果。（編輯：楊凱翔）1070416