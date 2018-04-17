外資賣超 美股上漲台股待觀察

新台幣兌美元連4個交易日貶值，外資賣超台股，雖然市場對美企業財報正面預期，美股道瓊工業指數大漲212.9點，但17日台股能否與美股連動受到關注。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北17日電）新台幣兌美元連4個交易日貶值，外資賣超台股，雖然市場對美企業財報正面預期，美股道瓊工業指數大漲212.9點，但今天台股能否與美股連動受到關注。



台股前一交易日跌10.84點，收在10954.55點，成交值新台幣1245.34億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣51.65億元。



台北外匯市場新台幣兌美元前一交易日收29.425元，貶1.23角，匯價連4貶，創近3個月新低，成交金額9.88億美元。



外電報導緯創資通在印度班加羅爾廠試產iPhone6s+，量產時間進入倒數。



大宇資訊宣布，旗下子公司軟星科技（北京）去年與昆侖萬維集團的增資入股案，因對方未能於期限內完成交割，為避免合作協議懸而未決，董事會決議解除雙方增資協議。



法人指出，台股盤整之際，可先看股價跌深、被三大法人遺棄、本益比偏低的成長股，因為許多股票從去年底或今年初最高點到目前為止，不少公司股價下跌3至4成，超跌個股可留意。（編輯：張均懋）1070417