中華電加碼促銷 回敬市場價格戰

中華電信17日起推動數位匯流方案，多數方案辦寬頻上網就送MOD，加碼行銷力道。圖為中華電信董事長鄭優。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北17日電）中華電信今天起推動數位匯流方案，多數方案辦寬頻上網就送MOD，加碼行銷力道，除了鞏固全台最大影視平台地位，也回敬近期有線電視業者在寬頻市場啟動的價格戰。



中華電信為推動數位匯流應用服務，自今天起至10月16日實施「光世代/ADSL電路、HiNet上網、MOD平台數位匯流套裝促銷方案」。



觀察方案內容，多數方案上網綁MOD都低於純上網牌告價，等同MOD「半買半相送」，舉例來說，16M/3M方案，原上網月租費（電路費、上網費）為新台幣673元，加上89元MOD平台服務費，促銷價僅672元，等於辦寬頻送MOD；最低速2M/64K，上網月租費228元，加上MOD後價格，僅265元專案價，等於MOD不到40元。



高速上網價格降幅更大，300M/100M加MOD方案，原價1788元，促銷價1335元，降幅逾25%；500M/250M加MOD方案，原價2488元，促銷價1695元，降幅逾30%；1G/600M的促銷價降幅更達近4成。 由於此方案規定必須搭配申辦至少一項頻道套餐或VOD包月，並簽約2年，可望讓MOD在積極衝刺用戶數的同時，也進一步推升MOD的ARPU(每戶平均貢獻金額)。



中華電信董事長鄭優上任後，將MOD設為優先衝刺的業務，透過兩大改革任務，一是把影視自由選擇權還給消費者，二是透過合理的收視分潤制度，成功帶動用戶數快速成長。中華電MOD目前用戶數已超過170萬戶，躍升為台灣第一大影視平台，今年力拚200萬戶達陣。



業界人士對中央社記者表示，中華電信(2412)推動數位匯流方案「讓利」，第一個目的是為鞏固近期到手的全台第一大影視平台地位，第二是回敬有線電視業者在寬頻市場啟動的價格戰。



中華電信仍是全台寬頻市場霸主，擁有高達7成的市占，但有線電視業者頻頻祭出超殺價格「挖對手牆角」，產業高層認為，目前有線電視占整體寬頻市場約20%市占，看好1、2年內能突破30%。



富邦集團董事長蔡明忠旗下凱擘、台灣大寬頻積極衝刺有線電視寬頻上網市場，去年底瞄準跳槽用戶，祭出月付新台幣799元享500M上網的方案，創業界最低價，希望藉此刺激用戶數成長，今年也打算在下半年推出1G服務。



另一方面，有線電視業者台數科積極進攻寬頻上網市場，並首創業界提供1G試用服務，每月1299元；500M/30M方案則月繳999元，若一次年繳，單月計算價格約899元，搭配免費雙模機，還有有線電視及OTT加值服務，可切換有線電視和網路節目。



面對市場價格戰，中華電信董事長鄭優日前表示，樂於看到競爭情勢出現，市場競爭勝負將取決於價格高低與品質好壞，中華電對競爭毫不畏懼。



中華電日前也宣布，針對新申辦、升速或續約HiNet光世代300M(含)以上的用戶祭出限時優惠方案，以300M為例，每月1199元，降幅近3成，每月最少可省500元。



在數位匯流時代，有線電視業者與電信業者的大戰，從影視內容打到寬頻上網市場，市場認為，中華電數位匯流方案恐怕只是價格「前哨戰」，電信業4G低價吃到飽的資費大戰，恐已悄悄延燒至寬頻市場。（編輯：張均懋）1070417