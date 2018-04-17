/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 吳茂昆管中閔林子偉潘文忠
>rss

中華電加碼促銷 回敬市場價格戰

發稿時間：2018/04/17 09:43

最新更新：2018/04/17 10:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中華電信17日起推動數位匯流方案，多數方案辦寬頻上網就送MOD，加碼行銷力道。圖為中華電信董事長鄭優。（中央社檔案照片）中華電信17日起推動數位匯流方案，多數方案辦寬頻上網就送MOD，加碼行銷力道。圖為中華電信董事長鄭優。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北17日電）中華電信今天起推動數位匯流方案，多數方案辦寬頻上網就送MOD，加碼行銷力道，除了鞏固全台最大影視平台地位，也回敬近期有線電視業者在寬頻市場啟動的價格戰。

 中華電信為推動數位匯流應用服務，自今天起至10月16日實施「光世代/ADSL電路、HiNet上網、MOD平台數位匯流套裝促銷方案」。

觀察方案內容，多數方案上網綁MOD都低於純上網牌告價，等同MOD「半買半相送」，舉例來說，16M/3M方案，原上網月租費（電路費、上網費）為新台幣673元，加上89元MOD平台服務費，促銷價僅672元，等於辦寬頻送MOD；最低速2M/64K，上網月租費228元，加上MOD後價格，僅265元專案價，等於MOD不到40元。

高速上網價格降幅更大，300M/100M加MOD方案，原價1788元，促銷價1335元，降幅逾25%；500M/250M加MOD方案，原價2488元，促銷價1695元，降幅逾30%；1G/600M的促銷價降幅更達近4成。 由於此方案規定必須搭配申辦至少一項頻道套餐或VOD包月，並簽約2年，可望讓MOD在積極衝刺用戶數的同時，也進一步推升MOD的ARPU(每戶平均貢獻金額)。

中華電信董事長鄭優上任後，將MOD設為優先衝刺的業務，透過兩大改革任務，一是把影視自由選擇權還給消費者，二是透過合理的收視分潤制度，成功帶動用戶數快速成長。中華電MOD目前用戶數已超過170萬戶，躍升為台灣第一大影視平台，今年力拚200萬戶達陣。

業界人士對中央社記者表示，中華電信(2412)推動數位匯流方案「讓利」，第一個目的是為鞏固近期到手的全台第一大影視平台地位，第二是回敬有線電視業者在寬頻市場啟動的價格戰。

中華電信仍是全台寬頻市場霸主，擁有高達7成的市占，但有線電視業者頻頻祭出超殺價格「挖對手牆角」，產業高層認為，目前有線電視占整體寬頻市場約20%市占，看好1、2年內能突破30%。  

富邦集團董事長蔡明忠旗下凱擘、台灣大寬頻積極衝刺有線電視寬頻上網市場，去年底瞄準跳槽用戶，祭出月付新台幣799元享500M上網的方案，創業界最低價，希望藉此刺激用戶數成長，今年也打算在下半年推出1G服務。

  另一方面，有線電視業者台數科積極進攻寬頻上網市場，並首創業界提供1G試用服務，每月1299元；500M/30M方案則月繳999元，若一次年繳，單月計算價格約899元，搭配免費雙模機，還有有線電視及OTT加值服務，可切換有線電視和網路節目。

 面對市場價格戰，中華電信董事長鄭優日前表示，樂於看到競爭情勢出現，市場競爭勝負將取決於價格高低與品質好壞，中華電對競爭毫不畏懼。

中華電日前也宣布，針對新申辦、升速或續約HiNet光世代300M(含)以上的用戶祭出限時優惠方案，以300M為例，每月1199元，降幅近3成，每月最少可省500元。 

在數位匯流時代，有線電視業者與電信業者的大戰，從影視內容打到寬頻上網市場，市場認為，中華電數位匯流方案恐怕只是價格「前哨戰」，電信業4G低價吃到飽的資費大戰，恐已悄悄延燒至寬頻市場。（編輯：張均懋）1070417

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP