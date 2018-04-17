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災防中心更親民 成立LINE帳號逾4萬人追

發稿時間：2018/04/17 11:40

最新更新：2018/04/17 11:54

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科技部次長蘇芳慶（左）17日出席國家災害防救科技中心106年度成果發表會，瞭解防災科技應用、災害情資即時監測與掌控。中央社記者謝佳璋攝　107年4月17日科技部次長蘇芳慶（左）17日出席國家災害防救科技中心106年度成果發表會，瞭解防災科技應用、災害情資即時監測與掌控。中央社記者謝佳璋攝　107年4月17日

（中央社記者陳政偉台北17日電）行政院國家災害防救科技中心舉行106年成果發表，災防中心董事長蘇芳慶表示，為讓服務更親民，3月底與LINE合作成立官方帳號，1個月內超過4萬人加入，透過推播提供及時提醒。

行政院國家災害防救科技中心今天舉行106年成果發表會，提出三大項報告重點，包括大數據時代預警資訊服務，減災經驗學習與工具研發，變動氣候下的災害情境分析。

科技部次長、國家災害防救科技中心董事長蘇芳慶致詞時表示，今年3月底災防中心和LINE的公益合作，設立災防科技中心官方帳號，使用者可以訂閱想關注的行政區域，只要相關地區有示警資訊，就會透過Line推播功能，提供及時提醒。

蘇芳慶說，服務剛推出一個月，就有超過4萬人加入，顯見民眾已經認為防災資訊是生活必需品，也呼應行政院院長賴清德所提到的「讓人民有感」。目前應用層面從地震、洪水到土石流，未來還將陸續加入空氣污染等訊息。

企劃組組長蘇昭郎指出，因應新修訂的災害防救法將火山列為法定災害，災防中心接收大屯火山觀測站的即時資訊，經由視覺化處理後，用淺顯易懂的圖像呈現在災害情資網，讓社會大眾瞭解最新監測狀況。

蘇昭郎說，106年有2項分支計畫下分9個計畫，分別為災害應用技術的推動與決策支援，以及防災科技的落實與服務平台。

他解釋，災害應用技術的推動與決策支援部分，包括短延時、強降雨災害預警技術整合，重要基礎設施地震災害韌性強化研究，極端氣候的災害衝擊調適，協助政府重大計畫推動及政策建議支持，並發展地方層級災害管理方法的推動。

蘇昭郎說明，防災科技的落實與服務平台部分，則是強化支援在災害應變作業與細緻情資服務，導入多元災害情資協作因應及雲端運算技術，針對颱洪災害事件調查及災害環境潛勢評估，以及與國際間的合作。（編輯：林沂鋒）1070417

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