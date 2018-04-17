台塑挺花蓮觀光 補助7千員工眷屬出遊

（中央社記者韋樞台北17日電）大企業發動員工觀光旅遊兼帶助花蓮震後觀光再添一樁，台塑企業將從4月21日(週六)起補助員工和眷屬共7100人旅遊經費，估計至少3000萬元活水助振花蓮在地經濟。



台塑企業表示，今年2月6日花蓮發生嚴重大地震，造成許多人不幸傷亡及房屋毀損，花蓮縣政府第一時間即全力救災，提供各種援助措施協助受災民眾回復正常生活，台塑企業基於同胞血脈相連的情懷，已捐贈新台幣5000萬元。



台塑企業指出，台塑總裁王文淵曾專程赴花蓮勘查，發現花蓮已經回復原貌，對於縣長傅崐萁各項災後重建作業效率深表感佩，傅崐萁也表示花蓮重建要靠自己努力，美麗的景色山川仍在，卻不見以往處處遊客成群的景況。



王文淵深表同意傅崐萁的「自助而後人助」的理念，因此決定發員工赴花蓮旅遊，幫忙花蓮找回客源。



根據台塑規畫，台塑企業由所屬的台塑網旅行社為企業員工及眷屬規劃二天一夜花蓮旅遊行程，從4月21日起，由管理中心常務委員王瑞瑜親自帶領首發團員工前往，未來將安排9個梯次專屬台鐵列車，分別由台北、嘉義及高雄出發，企業將補助員工所有團費(約新台幣5000元)，眷屬每人補助1500元，預計約7100多位員工及眷屬參與。



台塑告訴中央社，依每位員工攜帶一位眷屬赴花蓮旅遊計算，光是補助經費即高達2300餘萬元，每人保守消費1000元在當地購物消費，總數將高達3000萬元以上經費挹注花蓮當地經濟，可望發揮一定助力。(編輯：趙蔚蘭)1070417