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北市攜手亞馬遜 推跨境電商產學聯盟

發稿時間：2018/04/17 12:41

最新更新：2018/04/17 14:10

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台北市產發局攜手亞馬遜、阿里巴巴、eBay和30家外貿企業合作，串連5校共推「台北市大專院校跨境電商產學合作計畫」，17日上午舉行啟動記者會。中央社記者黃麗芸攝 107年4月17日台北市產發局攜手亞馬遜、阿里巴巴、eBay和30家外貿企業合作，串連5校共推「台北市大專院校跨境電商產學合作計畫」，17日上午舉行啟動記者會。中央社記者黃麗芸攝 107年4月17日

（中央社記者黃麗芸台北17日電）北市產發局攜手亞馬遜、阿里巴巴、eBay和30家外貿企業合作，串連5校共推「台北市大專院校跨境電商產學合作計畫」，培育企業實戰跨境電商人才，首年參與師生約150人。

台北市政府產業發展局今天上午舉行「跨境電商產學合作聯盟」啟動記者會，包括亞馬遜（Amazon）台灣分公司總經理林惠君、阿里巴巴（Alibaba）台灣分公司總經理傅紀清、台北商業大學校長張瑞雄、台灣科技大學特聘教授盧希鵬，以及台北市進出口商業同業公會秘書長邱柏青都共襄盛舉。

由於全球電商市場蓬勃發展，但國內跨境電商人才供不應求。產發局指出，根據台北市進出口商業同業公會「2018年台灣跨境電商環境調查」結果發現，台灣有7成外貿企業未採用跨境電商模式拓銷國際市場，且有5成企業認為主因為人才欠缺。

林惠君致詞表示，公司在一年前成立台灣團隊，幫助台灣廠商做到跨境電商、貨通全球，也看到台灣外銷實力和產業聚落，但仍有許多台商希望踏入跨境電商，卻缺乏相關人才，推出此平台可為企業注入新血、向下扎根。

傅紀清也說，阿里巴巴在台灣協助台灣中小企業轉型近10年之久，面向運用互聯網優勢，但數位落差為最大瓶頸，要改變的最快方式就是從思維做起，讓更多年輕人進入企業改變體制，透過正確管道學習，幫年輕人發揮所長。

產發局長林崇傑告訴中央社記者說，去年推動「台北市企業運用跨境平台拓銷市場計畫」發現，傳統企業第一代對電商資訊了解有限，所以今年增加推動產學合作，讓參與計劃的學生未來可直接就業、創業，企業也有實戰新血可用。

林崇傑表示，，預計第一年參與師生人數約150人（一對一指導），另有開放式講座將同步推動；另外，未來計畫還要再邀請日本樂天及印度電商加入。

「台北市大專院校跨境電商產學合作計畫」串聯台北商業大學、中國文化大學、德明財經科技大學、銘傳大學和台北海洋科技大學，並結合亞馬遜、阿里巴巴、eBay等三大國際跨境電商平台和30家外貿企業，共同組成跨境電商產學合作聯盟，直接培訓企業實戰人才，縮短學用落差。（編輯:孫承武）1070417

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