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北台5大重劃區 中古屋靠機能撐穩房價

發稿時間：2018/04/17 12:52

最新更新：2018/04/17 12:52

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（中央社記者韋樞台北17日電）房仲比較北台灣5大重劃區3年以上中古屋及3年以下新成屋房價，結果發現中古屋雖然完工早，但享盡地利和生活機能之便撐住房價，若未來可能換屋脫手，價格相對持穩。

全國不動產觀察實價登錄資料，發現北台灣5大重劃區(林口新市鎮、北大特區、淡海新市鎮、新莊副都心/頭前、青埔特定區)新舊成屋漲跌幅不同，3年以下新成屋從2016年到2017年來房價僅林口和北大特區微漲0.3%，其餘均下跌。

全國不動產企研室主任張(水靜)勻表示，5大重劃區中尤以新莊副都心/頭前新成屋下修最大，由每坪51.2萬元降到43.8萬元，降幅14.4%，連帶拖累中古屋行情每坪由41.3萬元降為37.3萬元，降幅9.7%；但其餘4大重劃區中古屋均呈現持平到上揚趨勢，主要是中古屋周邊自成商圈，支撐價格。

張(水靜)勻分析，重劃區內新預售案若出現破盤價刺激買氣，中古屋屋主心態也比較容易鬆動，新莊副都心/頭前的新舊屋雙雙下跌逾1成為例證。

較特別的現象出現在淡海新市鎮。張(水靜)勻說，當地新成屋每坪由19.5萬元降為19.3萬元，降幅1%；但中古屋每坪由20.2萬元微降至20.1萬元，降幅僅0.5%，且形成中古屋單價高過新成屋的奇特現象。

張(水靜)勻解釋，淡海新市鎮房屋的景觀、面向、區位、產品規劃影響甚多，但是中古屋所在地點多圍繞淡水區公所、數家大賣場、影城、新市國小一帶，又有輕軌停靠，生活圈機能相當完備，比起新成屋位置較偏遠更有利，因此呈現中古屋房價高過新成屋的狀況。

她建議，有自用需求的消費者在挑選重劃區產品時，雖然價格是最主要考量，但應觀察機能是否支撐房價，若萬一未來有脫手打算，將攸關順利與否。（編輯：李信寬）1070417

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