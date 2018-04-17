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Netflix首季新增740萬訂閱戶 淨利大漲

發稿時間：2018/04/17 12:55

最新更新：2018/04/17 13:07

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影片來源：Netflix YouTube頻道

（中央社舊金山16日綜合外電報導）全球最大線上電視平台Netflix今年首季新增740萬名訂閱用戶，盈利大幅成長，創下公司自推出串流服務以來的最大增幅。

法新社報導，Netflix今天在每季更新的報告中說，首季淨利較去年同期大增63%至2億9000萬美元，收入則增長43%至37億美元。

Netflix新用戶增加，將全球訂閱人數推升至1億2500萬，其中包括1億1890萬付費訂閱者。

總部位於加州的Netflix表現強勁，超乎市場預期，股價在盤後交易飆漲6.5%。

路透社報導，Elazar Advisors分析師席格爾（Chaim Siegel）說：「我不認為這只是曇花一現，這與上一季的結果非常相似。表現得愈來愈好。」

Netflix調漲訂閱費用之際，不僅已將服務推廣至近200個市場，並砸下重金投資原創影音內容。

BTIG分析師葛林斐德（Richard Greenfield）說：「縱使價格調漲，訂閱人數仍加速成長。對影音內容的投資正對Netflix用戶數量增加產生直接影響。」

Netflix在致股東的信函中說，公司計畫今年砸下高達80億美元，投資多種語言的新電視影集、電影、紀錄片和其他節目，「以滿足我們日益增長的全球用戶的多樣化口味」。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070417

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