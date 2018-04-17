3.5萬噸配水池完工 穩定淡海新市鎮供水

台灣自來水公司第一區管理處淡海新市鎮3.5萬噸配水池，17日舉行啟用典禮，行政院長賴清德（右5）期勉自來水公司穩定供給淡海新市鎮未來發展的用水需求，解決淡水鄉親過去「位處水尾」的困境。中央社記者林長順攝 107年4月17日

（中央社記者林長順新北17日電）台灣自來水公司淡海新市鎮3.5萬噸配水池今天舉行啟用典禮，行政院長賴清德提出三大目標，期勉水公司穩定供給淡海新市鎮未來發展用水需求，解決過去「位處水尾」的困境。



賴清德期勉自來水公司同仁共同完成三大目標，包括一、穩定供給淡海新市鎮未來發展的用水需求；二、解決淡水鄉親過去「位處水尾」的困境；三、做為支援新市鎮與淡水地區持續發展最重要的來源。



賴清德指出，他昨天前往桃園主持「石門水庫阿姆坪防淤隧道動工典禮」，今來到淡海新市鎮主持配水池啟用典禮，行政院用具體行動向社會宣示，不僅大力支持各項水利建設，並積極推展、掌握進度，讓工程如期如質完工。



他表示，行政院以拚經濟為最優先的施政工作，同時解決企業最關心的「五缺」問題，並提出行動方案。在水資源方面，運用「開源、節流、調度、備援」四大措施來達成目標，並在「前瞻基礎建設」中編列新台幣250餘億元，一方面治水防洪，另一方面推動淨水及親水，讓民眾不僅不缺水，還能有親水的環境。



賴清德指出，今天啟用的淡海新市鎮3.5萬噸配水池、昨天動土的石門水阿姆坪防淤隧道工程，或是「大安大甲溪水源聯合運用工程」、台南市曾文水庫排砂隧道工程均陸續有進展，部分已完工，預計至民國120年共可為台灣新增8億噸、約4個石門水庫的供水量。



他強調，政府有信心為企業解決水、電、土地、人力及人才等需求，以利企業投資台灣，盼大家共同參與建設，壯大台灣。



經濟部表示，台水公司於96年配合營建署開發「淡海新市鎮區外供水計畫」，辦理3.5萬噸配水池及相關送水管線，以翡翠水庫水源經台北市大同加壓站、大度加壓站及新北市淡水竿蓁中繼加壓站送至該配水池，再由該配水池調節供應淡水及支援三芝、石門等北海岸地區，計畫完成後可有效提升供水穩定度。(編輯:孫承武)1070417