災防簡訊逾9成民眾滿意 地震速報最有感

（中央社記者陳政偉台北17日電）行政院國家災害防救科技中心表示，針對災害預警去年共發出1萬3719則災防訊息，而在滿意度調查中，超過9成的民眾滿意這項服務，5成2的民眾印象較深刻訊息是地震速報。



行政院國家災害防救科技中心今天舉行106年成果發表會，提出包括大數據時代預警資訊服務，減災經驗學習與工具研發，變動氣候下的災害情境分析等三大項報告重點。



其中，讓民眾相當有感的服務就是災害預警訊息，像是當地震欲發生前，民眾收到的「地震速報」訊息就是透過「災防告警細胞廣播服務」所傳送的服務。



災防科技中心災防資訊組組長張子瑩接受中央社訪問時表示，當災害發生前，政府機關發布災防告警訊息，經過災害訊息廣播電信平台系統，確保訊息傳遞時間記錄準確，發送到所有業者的細胞廣播中心，傳送到民眾智慧手機的應用端。



張子瑩解釋，災防告警細胞廣播發送服務，在106年度共發送1萬3719則，包括地震速報4則、地震報告19則、萬安演習14則、大雷雨即時訊息14則、土石流警戒1萬3661則、道路預警封閉5則、疫情通知1則、消防署緊急支援1則。



張子瑩表示，災害告警服務主要是針對災害發生的鄰近相關地區提供災害告警資訊服務，經過去年上半年執行後，災防科技中心在去年7到8月，針對災防告警細胞廣播發送進行滿意度調查，來了解民眾使用的狀況。



張子瑩說，據調查，有97%的受訪民眾對政府提供這項災防系統措施是滿意的，45%民眾有收過這項訊息。而52%民眾印象較深刻訊息為地震速報，其次26%為大雷雨即時訊息。



因應數位科技的來臨，張子瑩指出，目前正在自主開發細胞廣播與物聯網（IoT）的整合應用，當災害發生時可透過微處理器及Android行動裝置，在接收災防告警細胞廣播訊息後，啟動物聯網裝置，目前還在開發階段，可能明年就會對外發表。



另外，近日陽明山國家公園區域的火山現象，受到民眾關注，災防科技中心也指出，因應新修訂的災害防救法將火山列為法定災害，接受到大屯火山觀測站的即時資訊，經由視覺化處理後，用淺顯易懂的圖像呈現在災害情資網，讓社會大眾瞭解最新監測狀況。



災防科技中心說，目前努力將防災資訊應用在民生與產業，例如，考量低溫對農漁業的威脅，近兩年透過結合中央氣象局的預報與農委會的產業資料，產製在地化的農業防災資訊，提供農業單位與地方政府預警參考使用。(編輯：趙蔚蘭)1070417