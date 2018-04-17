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美封殺中興通訊 投顧：台灣供應鏈影響有限

發稿時間：2018/04/17 14:01

最新更新：2018/04/17 14:01

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（中央社記者田裕斌台北17日電）中興通訊遭美國商務部頒布禁止出口特許令，台灣供應鏈包括聯亞、聯鈞因分散客戶及產品組合，本土投顧認為，影響有限。

中興遭美國商務部頒布禁令，禁止美國公司7年內出售零組件給中興，讓包括Oclaro、Lumentum、Finisar股價全面重挫，聯亞、聯鈞股價今天波動有限，聯鈞股價盤中走揚收平盤。

中興因在2010年1月至2016年3月向伊朗運送價值3200萬美元的行動電話通訊網絡設備，又向北韓發送283批手機，遭美國商務部以「違反對伊朗貿易禁運措施」名義，要求自2016年3月起，任何企業在向中興出售美國製造的零組件與儀器之前，必須先向美國商務部申請出口許可，去年3月雖中興與美國政府達成協議獲得緩刑，但商務部以中興未執行和解協議，祭出對中興的禁止出口特許令，時間長達7年。

本土投顧表示，因2016年禁運令的頒布，中國大陸光纖到戶(FTTH)建設速度放緩，造成多數光通訊廠商自2015年下半年擴增的新產能閒置過剩，使整體光通訊產品價格快速下滑，中國大陸電信設備商又優先採用當地供應鏈產品，台灣供應鏈也自2016下半年開始去化產能與尋找新興光通訊產品的應用。

本土投顧指出，聯亞目前營收主要來自於矽光計畫產品，客戶對象以北美資料中心為主，應用在電信設備的發射端光通訊產品營收比例已降至整體營收2成；聯鈞自去年起即積極開發光資訊相關應用，光通訊產品占營收比重今年第1季已降至3成以下，且光通訊產品客戶並非僅有中興通訊，仍有其他陸系客戶，受到衝擊程度有限。（編輯：黃國倫）1070417

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