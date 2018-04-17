台股守住半年線 投顧：恐續震盪整理

（中央社記者江明晏台北17日電）台股今天守住半年線約10789點，投顧指出，台積電法說前市場觀望氣氛將加深，待市場不確定因素消除後才有上攻機會，預期短線指數將「上有壓力、下有支撐」，恐持續震盪整理。



台股今天終場收在10810.45點，下跌144.1點，跌幅1.32%，成交金額1524.25億元。



國泰證期今天表示，新台幣日前連日貶值，對台股資金流呈現負向，導致外資態度保守，後續必須觀察週三美國聯準會(Fed)公布褐皮書後的談話內容，若未出現鷹派言論，加上美元持續弱勢格局不變，預期新台幣貶值將趨緩，對台股影響不至於擴大。



展望後市，國泰證期指出，美股即將進入財報週，短線美股在財報公布前恐持續震盪整理；台股本週焦點落在台積電19日法說，法說前市場觀望氣氛將加深，要等待不確定因素消除後才有上攻機會，預期短線指數將持續震盪整理。



觀察台股技術面，日盛投顧指出，3月下旬、4月上旬兩次回測半年線獲得支撐後，指數進入整理格局，預料半年線約在10800點附近有支撐。



日盛投顧進一步推估，指數持續呈現反覆震盪整理機率居大，現階段指數在「上有壓力、下有支撐」的情況下，預料近期將在10800點至11200點附近呈現區間整理，盤面將呈現個別族群表現。（編輯：黃國倫）1070417