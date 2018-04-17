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台股大跌逾百點 連破月季線

發稿時間：2018/04/17 14:26

最新更新：2018/04/17 14:26

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（中央社記者潘智義台北17日電）雖然美股道瓊工業指數大漲212.9點，但台股卻大跌144.10點，跌破月線10922.62點、季線10908.81點。法人認為，台股短線應陷入整理。

終場加權指數收在10810.45點，大跌144.10點，跌幅1.32%，成交值新台幣1524.25億元。8大類股全面下跌。

即將在後天舉行法說會的晶圓代工龍頭台積電收在238元，下跌2.25%。蘋果光學鏡頭供應商大立光先跌後漲，收在3580元，上漲0.84%。

蘋果觸控面板供應商宸鴻收盤前一度跌至70.5元，逼近跌停價70.4元，收在71元，大跌9.21%；業成收在169元，下跌3.7%。

元大投顧分析師薛舜日表示，台股之前相對國際股市強勢，主因股東會前兩個月融券被迫回補力道支撐，以及高殖利率吸引壽險資金挹注，但4月中旬融券回補已近尾聲，撐盤力道明顯減弱，台股一口氣跌破月線、季線。

薛舜日指出，外資賣超也是台股走弱的原因，外資除今年1月買超，2、3、4月都站在賣方，外資賣股匯出，造成新台幣連4個交易日貶值。不過，第1季新台幣升值2.5%，對外銷電子股的影響仍須留意。

他說，除留意上市櫃公司第1季財報，台積電法說會即將登場，對半導體產業景氣分析將是台股重要的指標。

他指出，具漲價題材的被動元件、矽晶圓股有表現機會，也可提早布局逐步進入旺季的食品飲料股。（編輯：林沂鋒）1070417

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