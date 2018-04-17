樺漢轉投資S&T成金雞 未來以Kontron跨品牌

（中央社記者田裕斌台北17日電）樺漢科技今天召開法人說明會，董事長朱復銓表示，轉投資S&T去年營收約8.8億歐元，今年則可望達10億歐元，且由於專攻高毛利產品，對於樺漢獲利貢獻度高。



朱復銓強調，樺漢絕對不會只做個代工的公司，未來絕對會跨入工業電腦品牌，藉由持股28.45%的S&T投資Kontron，未來將是打進品牌市場的關鍵。



朱復銓表示，S&T今年營收可望有10億歐元的水準，2023年更可望進一步成長至20億歐元，獲利貢獻度成長更加驚人，在S&T營收成長1倍下，對樺漢的獲利貢獻成長將達150%。



朱復銓指出，樺漢每年本業都有3至4成的穩定成長，加上透過投資購併、策略聯盟加速成長力道，例如過去取得鈺緯20%的股權後，就有國際級醫療大廠來敲門，希望有與樺漢合作的機會。



至於入股帆宣則與樺漢在鴻海集團中的定位有關，朱復銓說，鴻海已是中國大陸最大的製造業，對於智能製造的需求已經相當龐大，加上當地中小企業也具有潛在需求，帆宣在軟硬體智能工廠的整合能力就相當受用。



朱復銓表示，若入股帆宣進度順利，短期內樺漢不會有新的投資案，先旗下公司的技術、資源、產品進行整合，在產品驗證陸續完成後，預計明年營收規模將明顯跳升。（編輯：黃國倫）1070417