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接工總理事長 王文淵笑說交錯朋友

發稿時間：2018/04/17 16:07

最新更新：2018/04/17 16:31

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工總今天理監事改選，內定接掌理事長的台塑企業總裁王文淵（圖右）笑說：「交錯朋友、被他們害的」。圖左為即將卸任工總理事長的許勝雄。中央社記者林孟汝攝　107年4月17日工總今天理監事改選，內定接掌理事長的台塑企業總裁王文淵（圖右）笑說：「交錯朋友、被他們害的」。圖左為即將卸任工總理事長的許勝雄。中央社記者林孟汝攝　107年4月17日

（中央社記者林孟汝台北17日電）工總今天理監事改選，內定接掌理事長的台塑企業總裁王文淵笑說：「交錯朋友、被他們害的」；將卸任理事長的許勝雄表示，工總理事長是相當吃重的職務，很感謝王文淵願意承擔。

中華民國全國工業總會今天下午召開第11屆新任會員代表大會暨理監事改選，現任副理事長、台塑企業總裁王文淵可望接下掌門。

他在會前被媒體近距離包圍訪問時笑說：「麥克風不要拿那麼近，嚇壞我了。」對即將接下理事長一職也開玩笑說：「跑出程咬金來就糟了」。

許勝雄表示，如何力邀王文淵出任工總理事長「過程不重要」，而是要找一個能說、願意說，又有條件對於國家發展方向，從業者身分向政府建言，因為是相當吃重的職務，加上企業界工作繁忙，很多朋友都不願接任，相當感謝王文淵願意承擔。

他說，台塑集團的事業個體夠大，且王文淵也具有很好的經營經驗，可以為目前多變的環境提供政府建言，且工總的會務同仁都有相當經驗，也會選出輔佐的副理事長，都是未來新理事長可以善用的。

至於如何給政府建言解決缺水、缺電、缺地、缺工、缺人等五缺問題，王文淵指出，「也可以沒有那麼多缺」，如缺水部分，目前7成農業用水，2成商業用水，而工業用水卻不到1成，「農業用水節省一點，就會夠。」（編輯：郭萍英）1070417

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