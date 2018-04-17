宏碁推復仇者聯盟限量筆電 今年成長可期

（中央社記者吳家豪台北17日電）為刺激買氣，電腦品牌廠宏碁今天宣布限量推出Acer復仇者聯盟特別版筆記型電腦系列，今年將在台灣拓展中低階電競產品線，下半年還有創意商品問世，看好今年成長可期。



宏碁今天宣布與漫威（Marvel）合作推出Acer復仇者聯盟特別版筆記型電腦系列，3款新產品包括鋼鐵人版Swift 3、美國隊長版Aspire 6、薩諾斯版Nitro 5，合計限量1000台；根據以往限定版筆電銷售經驗，推估一個月左右就會賣完。



根據市調公司統計，今年1到2月台灣筆記型電腦整體市場銷量年減約6%到7%，宏碁銷量小幅年增5%以內，表現優於市場。雖然第2季進入傳統淡季，但宏碁在Acer復仇者聯盟特別版筆記型電腦助陣下，加上英特爾第8代處理器標準電壓版將上市、春季電腦展促銷優惠，將有助於帶動換機需求。



宏碁台灣區總經理林佳璋受訪指出，源自德國的「產業4.0」概念講求少量、多樣、客製化，為滿足收藏者需求，宏碁一次推出3款復仇者聯盟特別版筆電，後續是否推出其他款式，請消費者拭目以待。



林佳璋指出，今年第1季台灣整體個人電腦（PC）市場持平，宏碁市占已有進步，更推出智慧佛珠帶動買氣，下半年還有創意商品問世，今年成長可期。



他看好宏碁中高階電競產品今年在台灣會有一定程度的成長，同時將拓展中低階產品線，擴大成長動能；對於同業全新電競專賣店即將開幕，但林佳璋認為是好事，可以一起把市場炒熱，並強調宏碁在非電競產品也有布局。



針對零組件漲價，林佳璋坦言，這是不可逆的趨勢，也出現零組件缺貨問題，宏碁已有相對應的克服方法，目前代工廠可滿足宏碁需求，因此新產品定價與整體市場差異不大。



在商用市場方面，林佳璋表示，宏碁先前推出行動工作站，屬於高單價、銷售期長的產品線，今年第2季定調為暖身階段，已送到客戶端進行測試，在效能上優於友商產品，但價格更具競爭力，推估第3季開始會有較大幅度的成長，可望導入建築、汽車設計、醫療、影像處理等領域。（編輯：郭萍英）1070417