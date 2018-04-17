法人董事刪不刪有雜音 沈榮津：全面檢討

（中央社記者林孟汝台北17日電）部分立委提案刪除公司法第27條法人董事條款，即將卸任的工總理事長許勝雄今表示，如果沒配套恐降低法人投資意願。經濟部長沈榮津表示，最近有聽到一些聲音，會全面檢討。



中華民國全國工業總會今天下午召開第11屆新任會員代表大會暨理監事改選，經濟部長沈榮津應邀出席致詞。



他表示，今年電力供應相對比較吃緊，會從3個方向要做好電力穩定工作，首先為台電對於既有機組，會做好保養工作；第二，今年安排歲修機組，務必如期如質修復，甚至提早大修完成；第三，台電針對新建電廠工程進度務必做好期程及風險管控。



許勝雄致詞時指，全球經濟今年受到主要國家貨幣政策正常化、美國宣示提高關稅、以及伊朗與沙烏地阿拉伯衝突趨於白熱化等諸多不確定性，籠罩不安定氣氛，但國際貨幣基金（IMF）預估，全球貿易成長率將達4.6%，遠高於經濟成長率，這對台灣相對正面，主計總處也上修今年預估值至2.42%。



許勝雄表示，行政院長賴清德去年9月上任後，劍及履及主持加速投資台灣專案會議，對五缺問題提出諸多解決方案，經濟部也務實提出妥善解決方案，他在此慎重呼籲產業界，應該給予政府最大回應與支持，加速擴大投資台灣，產業積極投入研發創新，結合學界與研發單位能量形成產學聯盟。



不過，對於部分立委提案刪除公司法第27條法人董事條款，許勝雄認為，法人董事的取消若沒有相關配套，會使得公司控股公司無所適從，降低法人投資意願，違反憲法財產權與自然人平等權利之保障，對投資行為產生很大扭曲，業界認為期期以為不可。



他並表示，中國大陸市場是台灣全球市場布局的重要環節，產業界盼政府能夠以「溝通、溝通、再溝通」的精神，建立兩岸都能夠接受的互動新模式，維護兩岸持續對話與經貿的穩定環境。



沈榮津會後受訪指出，針對公司法第27條修正，最近有聽到一些聲音，會全面檢討。另油價公式檢討報告，會在兩個月內提出。（編輯：楊凱翔）1070417