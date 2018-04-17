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Yahoo奇摩整併電商部門 業績拚增兩位數

發稿時間：2018/04/17 18:20

最新更新：2018/04/17 18:20

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（中央社記者吳家豪台北17日電）Yahoo奇摩旗下超級商城與購物中心今年2月起合併為購物事業群，進一步整合資源、發揮組織戰力，3月推出整合後第一檔活動，今年台灣電商業績將力拚成長兩位數百分比。

Yahoo奇摩今天舉辦2017金店獎頒獎典禮，感謝去年表現傑出的優秀店家及品牌。從Yahoo奇摩超級商城數據觀察，2017年度銷售前三名類別為日用品、家電、保健類商品，其中日用品成長約20%居冠，家電類商品成長約15%排第二，保健類商品成長約10%排第三。

Yahoo奇摩購物事業群行銷運營部總監簡育靖受訪表示，購物事業群旗下擁有快速消費、時尚生活、3C家電三大產品類別，調整組織的原因是發現網購族行為已變得不太一樣，消費者希望探索更多商品、擁有更多貼心服務，甚至瀏覽行為也更加娛樂化。

簡育靖說，Yahoo奇摩把購物中心與超級商城的優勢及資源整合，可以提供消費者更好的服務，目前超級商城定位為提供「樂趣生活」，購物中心定位為提供「品質生活」，希望發揮一加一大於二的效果。

簡育靖透露，購物事業群運作一個多月以來，已有些不錯成果，例如創意造節讓購物中心與超級商城互相導流、共同造勢，結果消費者跳出率降低25%、停留時間增加40%。

他也提到，購物事業群其他努力方向包括推出特色頻道，希望消費者沒有購物需求時也能到網站逛逛；推出獨家送禮包裝等貼心服務，增加消費黏度；推出擴增實境（AR）等創新體驗，打造競爭差異化。

Yahoo奇摩表示，Yahoo奇摩成為Oath旗下品牌後持續成長，Oath對於台灣電商也給予高度成長的目標，今年台灣電商業績可望成長兩位數百分比。(編輯：陳永昌)1070417

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