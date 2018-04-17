鄭俊卿：OTT收費 才是長治久安之計

（中央社記者江明晏台北17日電）中華電信與富邦集團旗下凱擘再度交鋒，分頭祭出高速上網影視免費策略，台灣大哥大總經理鄭俊卿評論，OTT最後還是得回歸收費機制，才是長治久安之計。



中華電信近期頻頻出招，除針對高速上網降價，為推動數位匯流應用服務，自今天起至10月16日多數方案上網綁MOD都低於純上網牌告價，等同MOD「半買半相送」。富邦集團董事長蔡明忠旗下凱擘、台灣大寬頻積極衝刺有線電視寬頻上網市場，去年底瞄準跳槽用戶，祭出月付新台幣799元享500M上網的方案，創業界最低價。



凱擘大寬頻今天也宣布推出光纖上網、數位電視優惠，老客戶續約升速至500M光纖上網指定方案，可免費上網1個月與機上盒myVideo「0元專區」免費看，電影、動漫、戲劇、精選影片通通0元。



台灣大哥大總經理鄭俊卿今天表示，過去OTT產業採取免費，以廣告為主要營收的模式，台灣大哥大整合固網、行動網路、OTT成一個品牌，myVedio用戶獲得爆發性成長，對OTT產業來說相當正面，「也開啟一個新頁」，雖然myVedio免費用戶超越收費戶，但收費戶持續成長，在台灣OTT產業中，營業額與獲利率表現已居冠。



他進一步說，OTT產業過去模式是先用免費衝用戶數，但獲利還是未來重點，以廣告做為OTT獲利模式的方式行不通，最後還是得回歸收費機制，才是長治久安之計，看好myVedio將在這個市場扮演領頭羊的角色。他也表示，行動收費降價會連動到固網收費降價，反則會讓自家消費者認為行動與寬頻收費「存在太多差異」，用戶也會做出選擇。



OTT（over the top），通常是指內容或服務建構在基礎電信服務之上，不需要網路業者額外的支援，包含各種基於網際網路的內容和服務。（編輯：鄭雪文）1070417