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3月人民幣存款月減1.9億元 力守3200億

發稿時間：2018/04/17 18:23

最新更新：2018/04/17 18:23

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（中央社記者邱柏勝台北17日電）3月人民幣存款餘額3216.92億元，月減1.9億元；央行今天說，國銀人民幣業務已邁入成熟平穩期，近期人民幣存款餘額水位變化不大；除非人民幣匯率變動加大，才會有較大變化。

中央銀行公布3月銀行辦理人民幣業務概況，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為2916.32億元人民幣，月減4.65億元人民幣；國際金融業務分行（OBU）人民幣存款餘額300.6億元人民幣，月增2.75億元人民幣。

合計DBU及OBU後，整體人民幣存款餘額達3216.92億元人民幣，月減1.9億元人民幣，餘額連2減，但仍力守3200億元關卡。

另外，3月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理的人民幣結算總金額為4481億元人民幣。

央行外匯局官員表示，3月國銀人民幣各項業務呈「微幅增減」態勢，企業存款餘額略減，主因是企業資金調度；個人存款餘額增加，與人民幣匯率走強，帶動人民幣存款業務有關。3月人民幣對美元升值1.4%，對新台幣也呈升值，影響民眾資產配置。

人民幣定存方面，DBU存款餘額略減，則因保險業定存到期解約，資金轉向其他地區；DBU與OBU匯款總額增加，則因三角貿易及科技業資金調度增加所致。

記者提問，銀行推出美元優惠定存方案，在美國連續升息情況下，是否會排擠人民幣存款業務？央行主管表示，民眾外匯存款資產配置通常是固定比例，美國升息後美元定存利差擴大，確實有可能對人民幣存款業務造成排擠效應。（編輯：李明宗）1070417

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