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印尼最大穆斯林組織 與台灣東協商會簽署MOU

發稿時間：2018/04/17 18:40

最新更新：2018/04/17 18:40

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（中央社記者蘇龍麒台北17日電）印尼伊斯蘭教士聯合會今天與台灣東協商會共同簽署投資合作備忘錄，台灣東協商會理事長盧日勝說，將促進台灣與印尼進一步合作，投資合作產業包含智慧農業、智慧城市等。

印尼伊斯蘭教士聯合會（Nahdlatul Ulama，NU）經濟發展主席伊曼（Eman Suryaman），今天在駐台北印尼經濟貿易代表處代表羅伯特（Mr. Robert James Bintaryo）陪同下，與盧日勝等人在立法院簽署投資合作備忘錄。

盧日勝表示，印尼伊斯蘭教士聯合會會員超過9100萬人，組織旗下有1萬2000多家學校、50多家醫院，不僅在印尼很有影響力，也是全球最大的伊斯蘭組織。

他說，台灣東協商會將扮演新南向助攻的角色，協助台印深化產業合作，與NU簽署投資合作備忘錄，促進台灣與印尼進一步合作，投資合作產業包含智慧農業、智慧城市、醫療科技、金融科技等。

伊曼說，東協商會與NU像是一個大家庭一樣，NU在印尼是最大的伊斯蘭組織，會員超過9100萬人、40%的印尼人口是屬於NU組織，非常高興有機會與台灣有進一步的合作，印尼現在在各方面是發展非常迅速的國家。

他說，NU希望能與東協商會有進一步發展的機會，也有羅伯特做為很好的溝通橋樑，請踴躍支持，希望有新的計畫能進一步落實。

在致詞過後，盧日勝與伊曼簽署投資合作備忘錄，現場還有民進黨立委蘇治芬、台北市政府產業發展局局長林崇傑陪同。（編輯：溫貴香）1070417

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