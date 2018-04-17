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遠傳衝雲端服務 年底業績拚增35%

發稿時間：2018/04/17 19:00

最新更新：2018/04/17 19:00

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（中央社記者江明晏台北17日電）遠傳電信今天宣布推出IDC + AWS Direct Connect服務，協助企業建立本地和AWS雲端服務的專用網路連線，建構企業專屬混合雲，目標年底前IDC及雲端服務業績成長約35%。

數位化浪潮來襲，帶動企業雲端化需求，IDC（國際數據資訊）預估，2018年將有超過60%的亞太區企業IT組織布局多雲架構，盼提升IT效率及數位轉型，其中，混合雲的重要性會更加突顯。

遠傳電信看準企業用戶對雲端化資料的安全性、傳輸速率及效能等要求日漸提升，推出IDC + AWS Direct Connect服務，企業可透過此服務建立本地和AWS (Amazon Web Services)雲端服務的專用網路連線，建構企業專屬的混合雲。

AWS是目前全球公有雲服務市占最高的品牌，遠傳表示，推出IDC + AWS Direct Connect的服務後，可望於今年年底前帶動IDC及雲端服務業績成長約35%。

遠傳進一步說明，目前已有多家企業包含遊戲、零售服務及製造業等客戶導入使用中。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，混合雲發展已是企業雲端化的主流趨勢，遠傳電信除持續投入IDC機房的軟硬體建設與升級，更積極聯手合作夥伴拓展雲端服務版圖。（編輯：林興盟）1070417

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