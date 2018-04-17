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因應美中貿易衝突 央行：台灣擁5大利基

發稿時間：2018/04/17 19:44

最新更新：2018/04/17 19:44

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（中央社記者邱柏勝台北17日電）美中貿易衝突升溫，影響全球經貿。但中央銀行表示，台灣有國際收支健全、經常帳持續順差、外匯存底充沛、幾乎沒有外債，以及金融體系流動性充足5大利基。

央行副總裁陳南光明天將赴立法院外交與國防委員會，針對「美中貿易戰我國相關影響評估及因應戰略」進行專案報告並備詢，報告內容今天率先出爐。報告內容指出，美中貿易衝突升溫，不僅不利於美中兩大經濟體，亦會透過貿易及全球價值鏈，影響其他地區的經濟活動。

央行認為，短期內，資金可能會流向安全性資產，例如美國公債、黃金、日圓等避險資產。

不過，央行也指出，由於台灣擁國際收支健全、經常帳持續順差、外匯存底充沛、政府部門幾無外債，金融體系流動性充足等5大利基，承受資金外流的能力相對較佳，因此美中貿易戰對新台幣匯率的衝擊相對有限。

央行強調，歷年來國內外發生重大政經事件，包含1995年台海飛彈危機、1997年亞洲金融風暴、2000年政黨輪替、2008年全球金融危機，以及2011年歐債危機，皆曾導致資金異常進出台灣，但事後證明央行皆有能力穩定匯市。

央行表示，將密切觀察美中貿易衝突的後續發展，若因衝突擴大導致新台幣匯率過度波動與失序，而有不利金融穩定之虞時，將會本於職責維持外匯市場秩序，並提供市場充分流動性，以支應正常經濟活動所需。（編輯：林興盟）1070417

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