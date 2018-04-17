/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 吳茂昆管中閔林子偉潘文忠
>rss

美中貿易戰 龔明鑫：第二波恐對台衝擊大

發稿時間：2018/04/17 19:44

最新更新：2018/04/17 19:44

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者廖禹揚台北17日電）美中貿易戰持續，經濟部次長龔明鑫今天指出，目前對台直接衝擊不大，若美國後續公布對1000億美元進口產品加徵關稅清單，極可能納入手機、平板及半導體，屆時影響會較大。

美國貿易代表署（USTR）3月提出301調查報告，公告將對中國大陸祭出關稅制裁，並在4月初公布建議清單，預計對1333項中國製產品課徵25%關稅。在中國提出報復措施，宣布將對美國106項商品加徵25%關稅後，美國總統川普再次指示，考慮對中國1000億美元進口商品再加徵關稅。

龔明鑫今天邀集18家、25名業者開會，包括鋼鐵、汽車零組件、造船、顯示器、電子、生技、不鏽鋼、機械等產業。龔明鑫表示，目前公布清單中未列入手機、半導體及平板等台灣在中國生產且銷美產品中占最大宗的品項，因此直接衝擊不大；但他也說，若中國產品銷美受阻，回流中國大陸或其他地區市場，則可能與台灣產品競爭，會有些間接影響。

此外，龔明鑫指出，若美國後續公布對1000億美元進口產品加徵關稅清單中，極有可能納入手機、平板及半導體，屆時影響會較大，必須有所因應。

龔明鑫表示，政府因應措施包括加大投資台灣環境及加強研發，業者自己也很有自覺，例如今天就有廠商提出，優先考慮將生產基地移回台灣，其次才是東南亞、墨西哥，最後才考慮美國，因為大部分業者還是認為，要到美國設生產基地有些困難。

再加強研發部分，龔明鑫表示，2025中國製造與台灣的5+2創新產業其實有高度重疊與雷同處，所以若趁勢加強5+2創新產業的研發及投資，也可能是台灣廠商的機會。他也說，業者提出許多具體項目，經濟部都有紀錄，並開始實施相關研發計畫。

龔明鑫說，有業者提出，針對因應301擬定吸引台商回台投資的獎勵方案，經濟部考慮著手研擬；而針對301相關資訊，也將請國際貿易局協助，整理公開在貿易局網站上，以便業者快速瞭解發展動向。(編輯：陳永昌)1070417

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP