美中貿易戰 龔明鑫：第二波恐對台衝擊大

（中央社記者廖禹揚台北17日電）美中貿易戰持續，經濟部次長龔明鑫今天指出，目前對台直接衝擊不大，若美國後續公布對1000億美元進口產品加徵關稅清單，極可能納入手機、平板及半導體，屆時影響會較大。



美國貿易代表署（USTR）3月提出301調查報告，公告將對中國大陸祭出關稅制裁，並在4月初公布建議清單，預計對1333項中國製產品課徵25%關稅。在中國提出報復措施，宣布將對美國106項商品加徵25%關稅後，美國總統川普再次指示，考慮對中國1000億美元進口商品再加徵關稅。



龔明鑫今天邀集18家、25名業者開會，包括鋼鐵、汽車零組件、造船、顯示器、電子、生技、不鏽鋼、機械等產業。龔明鑫表示，目前公布清單中未列入手機、半導體及平板等台灣在中國生產且銷美產品中占最大宗的品項，因此直接衝擊不大；但他也說，若中國產品銷美受阻，回流中國大陸或其他地區市場，則可能與台灣產品競爭，會有些間接影響。



此外，龔明鑫指出，若美國後續公布對1000億美元進口產品加徵關稅清單中，極有可能納入手機、平板及半導體，屆時影響會較大，必須有所因應。



龔明鑫表示，政府因應措施包括加大投資台灣環境及加強研發，業者自己也很有自覺，例如今天就有廠商提出，優先考慮將生產基地移回台灣，其次才是東南亞、墨西哥，最後才考慮美國，因為大部分業者還是認為，要到美國設生產基地有些困難。



再加強研發部分，龔明鑫表示，2025中國製造與台灣的5+2創新產業其實有高度重疊與雷同處，所以若趁勢加強5+2創新產業的研發及投資，也可能是台灣廠商的機會。他也說，業者提出許多具體項目，經濟部都有紀錄，並開始實施相關研發計畫。



龔明鑫說，有業者提出，針對因應301擬定吸引台商回台投資的獎勵方案，經濟部考慮著手研擬；而針對301相關資訊，也將請國際貿易局協助，整理公開在貿易局網站上，以便業者快速瞭解發展動向。(編輯：陳永昌)1070417