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綠能取代核電 王文淵：不利經濟發展

發稿時間：2018/04/17 20:06

最新更新：2018/04/17 20:06

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（中央社記者林孟汝台北17日電）工總新任理事長王文淵今天表示，政府採取「以綠能取代核電、以天然氣取代燃煤發電」的政策值得商榷，對於電力穩定供應有很大的風險，若堅持執行將不利台灣經濟發展。

中華民國全國工業總會今天下午召開第11屆新任會員代表大會暨理監事改選，晚間舉行新舊任理事長交接，行政、立法兩院院長賴清德、蘇嘉全、經濟部長沈榮津、內政部長葉俊榮等政府官員及產業界都出席盛會。

王文淵致詞時表示，當初原任理事長許勝雄及監事召集人潘俊榮提議要他來擔任工總理事長，他並沒有意願，而且家人也反對，台塑企業各公司董事長還特別為了這件事開會討論，也一致反對，主因是做為台塑總裁，應該將所有心力放在企業的經營上。

不過，工總是由台灣159個產業公會所組成，共有10萬多家會員廠商，產值佔台灣GDP的35.5%，員工400萬名以上，佔總就業人口的35.8%，所以工總是國內最大、最具影響力的工商團體，為了這些產業未來的發展，使王文淵不得不思考要不要接下這個職務。

他說，接下理事長職務後會繼續秉持工總「創新、服務、關懷」的核心理念，全力以赴為產業界奉獻服務，持續做好「產業界與政府溝通平台」的角色。

王文淵話鋒一轉指出，政府為達到2025年「非核家園」目標，採取「以綠能取代核電、以天然氣取代燃煤發電」的政策值得商榷，基本上是違背國際能源多元化的潮流，對於電力穩定供應有很大的風險，若堅持執行將不利台灣經濟的發展。

在環保問題上，王文淵認為以環保署的數據做論點，外界目前都將PM2.5怪罪於燃煤電廠及化學工業，但這兩個產業僅佔總量不到5%，卻被認為是罪魁禍首，這種民粹不是解決環保問題的根本。（編輯：鄭雪文）1070417

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