藥妝瘋自助結帳 屈臣氏首間科技店亮相

（中央社記者陳政偉台北17日電）由於台灣通路市場覆複雜度與成熟度高，屈臣氏集團選在台北成立首間科技概念店，也是屈臣氏第8代店型，預計將導入國內美妝通路中首個自助結帳櫃台，也將逐步推展至其他國家。



屈臣氏總經理弋順蘭受訪時表示，屈臣氏從2010年起開始分眾化的店型改革，據長年累積的大數據資料庫，進行跨店面的消費數據比較，針對不同地區、不同消費對象與消費模式，規劃多元店型設計。



弋順蘭說，屈臣氏決定投資超過新台幣千萬元，選在台灣、打造台北統領店為「Tech-Fun玩美概念店」，也是屈臣氏最新的第8代店型。台灣是全球屈臣氏第1個採用此店型的市場，未來這店型也會擴展到亞洲其他國家。



弋順蘭解釋，台灣市場同時存在量販、超商、量販、藥妝等不同實體通路，市場複雜度較其他國家更高，且市場成熟高，消費者有較高的素質，台灣成為最好市場的試驗場域



弋順蘭說，第8代最新的店型導入「自助結帳櫃檯」，舒緩結帳人潮，機台提供中文、英文兩種語言選擇，結合信用卡、悠遊卡、Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay、街口支付、支付寶、Line Pay、玉山Wallet等9種付款方式。



弋順蘭指出，屈臣氏去年店數已突破550店，目標今年總店數達575家，其中將會包含100家改裝店，預計2020年前全台總店數將達到620家店。



而深耕熟客黏著度有成的屈臣氏，目前會員人數來到510萬人，也就是全台灣每5人就有1人是會員，弋順蘭期望，到2020年會員人數突破600萬人。



而電商趨勢不斷發酵，弋順蘭指出，屈臣氏從2014年投入網路商店，因為整體業績的基數較大，所以目前電商的業績占比不到1成，但網路商店與行動購物的業績連年都是倍數成長。（編輯：楊凱翔）1070417