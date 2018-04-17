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王文淵提5大憂心 徐旭東：企業界急了

發稿時間：2018/04/17 21:52

最新更新：2018/04/17 21:52

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（中央社記者林孟汝台北17日電）工總新任理事長王文淵今天就非核能源政策、環保議題民粹化、所得稅率調高、公司法修法及兩岸關係5大議題表達憂心。遠東集團董事長徐旭東說，王文淵快語代表企業界真的急了。

中華民國全國工業總會今天下午召開第11屆新任會員代表大會暨理監事改選，晚間舉行新舊任理事長交接，行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、經濟部長沈榮津、內政部長葉俊榮等政府官員及產業界都出席盛會。

王文淵致詞表示， 2017年台灣對中國大陸及香港出口約占41%，中國大陸也是世界第二大的經濟體。中國大陸市場是台灣產業全球投資布局及貿易的最重要環節，「若兩岸關係持續未改善，將會導致台灣企業喪失發展契機」，影響企業未來發展。希望政府能重視台灣經濟的發展，積極有效改善兩岸關係。

他說，太陽能及風力發電受到自然環境的限制時有時無，不可能做為基載，政府為達到2025年「非核家園」目標，採取「以綠能取代核電、以天然氣取代燃煤發電」的政策，基本上它是違背國際能源多元化的潮流，對於電力穩定供應有很大的風險，若堅持執行將不利台灣經濟的發展。

另外，他說，環保問題應以數據做論點，根據環境保護署資料，台灣PM2.5來源，交通約占1/3、境外輸入占1/3、工業占1/4， 剩下1/10為自然界現象。由此可知，PM2.5一是境外輸入，二是受風向及氣壓的影響，也會影響境外輸入量。可是目前都將PM2.5怪罪於燃煤電廠及化學工業，這兩個產業僅占總量不到5%，卻被認為是罪魁禍首，這種未依數據根據的民粹，不是解決環保問題的根本。

王文淵也提到，最近有人提議刪除公司法27條，取消法人董事，如果沒有相關配套措施，將造成現存的投資控股公司無所適從，降低法人的投資意願，同時也違反憲法對於法人的財產權，以及與自然人享有平等權利的保障，應慎重三思。

他強調，立法不應該因某個案的異常就輕易要修法，應回歸「立法從寬，執法從嚴」，才不會傷害國家經濟發展及社會秩序。

王文淵表示，國內的營利事業所得稅率已經由17%調升到20%，這個措施正好與世界各國採取的「減稅降負」潮流相反，一定會影響企業的國際競爭力。政府對今後的租稅政策應該再慎重考慮恢復「促進產業升級條例」的租稅優惠，並設法降低如遺產稅等重複課稅的稅率，以留住資金鼓勵企業投資及轉型升級。

出席晚間工總理事長交接典禮的徐旭東受訪時表示，王文淵當工總理事長很好，但急性子講話直接，也有這個必要，當著政府高官面前提5大擔憂，代表「企業急了」，但政府也很困難，執政要考慮的問題很多，考慮也要周到。(編輯：陳永昌)1070417

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