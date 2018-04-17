顧立雄：台股有穩住 外資仍維持淨匯入

（中央社記者邱柏勝台北17日電）台股今天重挫144.1點，灌破季線支撐，市場關切台股後市。對此，金管會主委顧立雄表示，外資今年至今仍呈淨匯入，市場也沒有非理性情況，「我們還是穩住啦」。



金管會證期局副局長周惠美則補充，上市櫃公司今年首季營收與淨利大幅成長，且台股成交量依然活絡，強調台股基本面仍佳，金管會會持續關切國內外金融市場動態，必要時採取相應措施。



台股今天重挫144.1點，跌破季線支撐，且三大法人合計賣超台股新台幣122.56億元，成交量也放大為1524.25億元。市場關切，近期在地緣政治風險升溫與美中貿易衝突等利空影響下，歐美股市表現依舊持穩，週一美股甚至走揚，但台股今天卻重挫，表現明顯弱勢，且外資今年以來在亞洲主要市場中以賣超台股最多，擔憂台股後市可能轉空。



顧立雄今天接受媒體訪問時指出，今天台股雖然重挫，但目前市場並無非理性情況，且外資目前還是呈現淨匯入，「我們還是穩住啦」。根據證期局統計，今年第一季外資累計淨匯入為32.65億美元，顯示今年以來，外資雖賣超台股，但資金並未匯出。



周惠美則補充，台股今天雖重挫，但亞股中除日股小漲外，幾乎全盤皆墨，其中韓股跌0.15%、港股跌0.83%，表現比台股好，但上海A股重挫1.41%、深圳股市大跌2.13%，跌幅都比台股重；且台股成交量逾1500億元，超過3月台股日均量1239.78億元，成交量依然活絡。



此外，周惠美說，上市櫃公司今年首季營收及淨利大幅成長，顯見台股基本面仍佳。金管會將持續關切國內外金融市場動態，必要時採取相應措施。（編輯：鄭雪文）1070417