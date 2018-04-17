/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 史瓦濟蘭吳茂昆管中閔林子偉
>rss

顧立雄：台股有穩住 外資仍維持淨匯入

發稿時間：2018/04/17 21:58

最新更新：2018/04/17 21:58

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者邱柏勝台北17日電）台股今天重挫144.1點，灌破季線支撐，市場關切台股後市。對此，金管會主委顧立雄表示，外資今年至今仍呈淨匯入，市場也沒有非理性情況，「我們還是穩住啦」。

金管會證期局副局長周惠美則補充，上市櫃公司今年首季營收與淨利大幅成長，且台股成交量依然活絡，強調台股基本面仍佳，金管會會持續關切國內外金融市場動態，必要時採取相應措施。

台股今天重挫144.1點，跌破季線支撐，且三大法人合計賣超台股新台幣122.56億元，成交量也放大為1524.25億元。市場關切，近期在地緣政治風險升溫與美中貿易衝突等利空影響下，歐美股市表現依舊持穩，週一美股甚至走揚，但台股今天卻重挫，表現明顯弱勢，且外資今年以來在亞洲主要市場中以賣超台股最多，擔憂台股後市可能轉空。

顧立雄今天接受媒體訪問時指出，今天台股雖然重挫，但目前市場並無非理性情況，且外資目前還是呈現淨匯入，「我們還是穩住啦」。根據證期局統計，今年第一季外資累計淨匯入為32.65億美元，顯示今年以來，外資雖賣超台股，但資金並未匯出。

周惠美則補充，台股今天雖重挫，但亞股中除日股小漲外，幾乎全盤皆墨，其中韓股跌0.15%、港股跌0.83%，表現比台股好，但上海A股重挫1.41%、深圳股市大跌2.13%，跌幅都比台股重；且台股成交量逾1500億元，超過3月台股日均量1239.78億元，成交量依然活絡。

此外，周惠美說，上市櫃公司今年首季營收及淨利大幅成長，顯見台股基本面仍佳。金管會將持續關切國內外金融市場動態，必要時採取相應措施。（編輯：鄭雪文）1070417

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP