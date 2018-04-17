華美電子交不出財報 最快6月底下櫃

（中央社記者邱柏勝台北17日電）金管會公布2017年上市櫃公司申報財報狀況，僅上櫃公司華美電子未出具財務報告。證期局表示，華美去年第3季財報就交不出來，若無法即時補正，最快6月底就會下櫃。



金管會今天公布2017年上市櫃公司申報財報狀況，截至3月31日止，上市櫃公司應申報年度財報家數計1666家，僅上櫃公司華美電子無法如期出具2017年度財務報告。



金管會證期局副局長周惠美表示，華美電子因會計師終止委任而交不出財報，去年11月17日已停止買賣6個月。而依規定，若華美電子在半年內，仍無法出具財報，再加上40日公告期間，就會面臨下櫃處分。



根據資料顯示，上市公司（不含第一上市公司）去年度累計營收新台幣29兆7895億元，年增1兆8886億元，成長幅度6.77%；稅前淨利為2兆5764億元，年增3599億元，成長幅度16.24%。



周惠美表示，去年上市公司獲利成長主要產業，包括光電業中的面板產業，主因需求增溫、價格持穩，獲利顯著提升。另外，貿易百貨及食品工業則受惠處分股權利益挹注，獲利有所成長。



至於上櫃公司（不含第一上櫃公司）去年度累計營業收入2兆261億元，年增1282億元，成長幅度6.75%；稅前淨利為1380億元，年增145億元，成長幅度11.74%。



去年上櫃公司獲利成長，主因半導體業受全球景氣回溫及晶圓代工先進製程擴產等因素，矽晶圓市場需求增加，帶動價格上漲；金融業因資產品質良好、金融市場交易活絡及業務穩定成長，帶動整體產業獲利成長；建材營造業則因部分建商建案完工交屋，致獲利有所成長。（編輯：鄭雪文）1070417