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IMF預估聚焦貿易戰 國發會：台經濟仍樂觀

發稿時間：2018/04/17 22:33

最新更新：2018/04/17 22:33

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（中央社記者陳政偉台北17日電）國際貨幣基金（IMF）公布台灣經濟成長率今、明兩年預估為1.9%及2%，國發會副主委邱俊榮表示，IMF視美中貿易戰為短期因素，目前全球貿易量成長，台灣也受惠，對國內經濟仍正面樂觀。

IMF今天公布世界經濟展望春季報告，預估今、明兩年台灣的經濟成長率估值分別為1.9%及2.0%。

國家發展委員會副主委邱俊榮受訪時表示，從2016年下半年開始，全球經濟復甦態勢相當明顯。受到全球貿易量成長回升，讓台灣這樣以外貿為主的國家受惠，面對全球經濟情勢，在外在因素方面有著正面影響。

美中貿易戰持續開打，邱俊榮說，雙方雖然相當強硬，但彼此又有尋求解套的模式。目前因為剛開始一小段時間，如果演變長期的現象，將不只IMF，包括其他國際智庫都會提出警示。

邱俊榮解釋，國際智庫在推估的時候，除非世界經濟情勢受到影響趨勢相當的明顯，否則IMF應該會當作短期的衝擊來看待。

邱俊榮指出，政府目前積極以振興經濟、建設台灣為施政主軸，努力推動「5+2」產業創新計畫、設置產業創新轉型基金、優化新創事業環境，建構完善的產業創新生態體系外。因此，對國內經濟成長仍正面樂觀。（編輯：楊凱翔）1070417

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