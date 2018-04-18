貿協駐新德里辦事處揭幕 促台印經貿合作

外貿協會董事長17日晚間在印度首都新德里為貿協在印度第4個據點駐新德里辦事處揭幕並致詞，期盼促進更多台印產業與經貿合作。中央社記者康世人新德里攝 107年4月18日

（中央社記者康世人新德里18日專電）為擴大協助廠商拓銷印度及南亞市場，外貿協會董事長黃志芳昨晚在新德里為貿協駐新德里辦事處主持盛大揭幕儀式，並承諾將促進台印間更多產業與經貿合作。



繼孟買、清奈及加爾各答之後，駐新德里辦事處是貿協在印度的第4個據點。昨晚在新德里舉辦的揭幕典禮及5月台灣形象展記者會，共有駐印度代表田中光伉儷及印度國會議員米納（Harish Chandra Meena）和雷奇（Meenakashi Lekh）、印度商工部司長阿加渥（Rajiv Aggarwal），以及印度貿易推廣機構（ITPO）秘書長庫瑪（Deepak Kumar）等印度工商團體領袖逾350人及印度媒體逾40家與會。



黃志芳指出，新德里為印度政治、經濟及文化中心，貿協在新德里設立全球第61個、印度第4個辦事處意義重大。



他說，印度是世界第6大經濟體，具有13億人口紅利及大量勞動人口，尤其近幾年在印度總理莫迪領導下，推出各項經濟政策，讓印度成為全球成長最快的經濟體，在多個經濟領域出現驚人進展，預計成為21世紀的經濟強權。



黃志芳又說，台灣與印度相較雖然國土小、且缺乏資源，但卻是全球已知的資通訊產業強國，也是工具機、汽車零配件、石化、綠色能源和智慧城市解決方案等現代生活所需產業的巨人，過去更在中國和東南亞成功建立龐大製造基地。



他強調，莫迪正推動「來印度製造」（Make in India）、「數位印度」（Digital India）、「綠色印度」（Green India）、「技能印度」（Skill India）等政策，台灣無疑是印度上述政策的最佳伙伴之一，印度也無疑是台灣新南向政策中最重要的合作伙伴。



黃志芳認為，擁有豐富貿易拓銷經驗的貿協，無疑是促進台印雙向貿易、投資和商業合作的最佳平台。因此，貿協駐新德里辦事處5月成立後，將在新德里舉辦印度首次台灣形象展，盼藉此促進台印產業間更多投資合作與貿易往來，促進更多台印人才交流與培訓活動。



在貿協駐新德里辦事處揭幕典禮中，貿協也與印度工商協會（FICCI）、印度PHD工商協會、印度電動車製造商協會（SMEV）、印度多媒體溝通及網路協會（CMAI）、全印度資訊科技協會聯合會（FAIIA）和孟買世貿中心等6個單位簽署合作備忘錄，促進台印更長遠的經貿合作，期待未來在電動車、智慧城市及石化領域發展更密切的伙伴關係。（編輯：屈享平）1070418





右起：外貿協會秘書長葉明水、印度國會議員米納、印度國會議員雷奇、外貿協會董事長黃志芳和駐印度代表田中光。中央社記者康世人新德里攝 107年4月18日

貿協董事長黃志芳（右4）、秘書長葉明水（右）、駐印度代表田中光（左3）和印度國會議員米納（右3）、雷奇（左4）等印度貴賓，17日晚間為貿協駐新德里辦事處推啟動閥揭幕。中央社記者康世人新德里攝 107年4月18日

外貿協會17日晚間在印度首都新德里舉辦貿協駐新德里辦事處揭幕典禮，並請來印度舞團為與會貴賓表演印度舞蹈。中央社記者康世人新德里攝 107年4月18日