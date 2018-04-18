施崇棠傳6月退休 華碩：無法評論

媒體報導，電腦品牌廠華碩董事長施崇棠傳出因人事紛爭而倦勤，將於今年6月退休；華碩18日表示無法評論。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北18日電）媒體報導，電腦品牌廠華碩董事長施崇棠傳出因人事紛爭而倦勤，將於今年6月退休；華碩今天表示，因屬於董事會職權，將以董事會決議公告為準，無法評論此事。



鏡週刊今天報導，華碩3月下旬舉行內部高層會議，掀起華碩全球副總裁暨系統業務總經理陳彥政與開放平台業務總經理許佑嘉的人事卡位風波，施崇棠感到心力交瘁，宣布將在6月退休。報導也指出，華碩副董事長曾鏘聲提案要求分割並掌管華碩金雞母的主機板事業群，因此相關人員已搬離華碩總部。



對於媒體報導施崇棠將於6月退休一事，華碩今天接受中央社記者採訪表示，無法評論，因為此事屬於董事會職權，將以董事會決議公告為準。



針對內部會議人事風波，華碩回應，3月下旬舉辦的高層業務會議，主要討論聘任行銷長事宜以及整合線上與線下通路的「新零售」架構，其中新零售業務涉及是否從現有業務與行銷團隊挪出人力，或許在高層討論期間有消息發散，造成同仁誤解及人心浮動，經討論後決定由陳彥政負責新零售整合工作，許佑嘉仍掌管板卡業務。



對於曾鏘聲提案要求分割主機板事業群，華碩表示，並無此事，目前部分同仁在外另租辦公室，是因為總部空間不敷使用，華碩去年已啟動新辦公大樓興建計畫，待完工後可將四散的員工重新集合回來，提升辦公效率，也可節省租用辦公室的租金費用。（編輯：李信寬）1070418